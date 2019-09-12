Союз украинских предпринимателей призывает отозвать законопроект №1210

Союз украинских предпринимателей настаивает на отзыве проекта закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".

Сообщается, что после профессионального ознакомления с законопроектом №1210 от 30 августа 2019 года было обнаружено следующее:

1. Усложняется администрирование налога на прибыль и трансфертное ценообразование (ТЦО)

Предложенные изменения по ТЦО значительно расширяют права налоговых органов, в то же время возлагая значительное бремя на налогоплательщиков. Вводится ряд новых разниц между финансовым и налоговым учетом, что еще больше усложняет исчисление налога на прибыль предприятий. Зато украинский бизнес настаивает на необходимости замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал (НВК).

НВК предусматривает упрощенную модель расчета налога, поэтому административная нагрузка на бизнес облегчается. Объектом внимания Государственной налоговой службы Украины становятся только операции с неплательщиками налога на выведенный капитал, что упрощает его администрирование и убирает возможности для коррупции в фискальных органах.

2. Вводится дополнительное регулирование, а для некоторых отраслей существенно увеличивается налогообложение с нарушением принципа стабильности налогового законодательства. Срок вступления в силу законопроекта должен учитывать п. 4.1.9. НКУ, а изменения правил и ставок – быть прогнозируемыми.

3. Исключается из положения НКУ относительно личной ответственности налоговых инспекторов.

СУП обращает внимание на полную безнаказанность за необоснованные доначисления налогов и сборов должностных лиц контролирующих органов при осуществлении ими своих полномочий. Согласно Индексу глобальной конкурентоспособности, деятельность контролирующих органов признана одной из ключевых преград ведения бизнеса в Украине.

Бизнес отмечает, что персональную ответственность представителей контролирующих органов надо не отменять, а наоборот – усилить. Участники СУП вместе с бизнес-омбудсменом и экспертной средой наработали соответствующий проект закона.

4. Увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков регистрации налоговых накладных, даже по облагаемыми налогом и льготным операциям.

5. Вводятся ограничения расходов на проценты по кредитам, что увеличит фискальную нагрузку и установит экономически неоправданные ограничения по любым заимствованиям от резидентов, нерезидентов, связанных и несвязанных лиц. Создает неблагоприятные условия для привлечения кредитования.

6. Вводится налогообложение курсовых разниц – увеличение административного давления на компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, а также внешних инвесторов. Соответствующая инициатива приведет к торможению развития экономики.

7. Вводится налогообложение экспортных операций по ставке 20% НДС с суммы превышения себестоимости над ценой продажи, что является экономически неоправданным.

Союз украинских предпринимателей отмечает, что проект закона №1210 предусматривает введение инициатив, которые существенно утяжеляют налоговое администрирование и являются вредными для развития украинского бизнеса и экономики в целом.

Между тем СУП призывает поддержать проект закона №1185 о введении налога на выведенный капитал без потерь наполнения бюджета.