Соколову хотят запретить исполнять обязанности директора ГБР: суд открыл дело
Александр Соколов начал исполнять обязанности главы ГБР с 17 марта после назначения Ирины Венедиктовой генеральным прокурором. Окружной административный суд Киева открыл производство, в котором истец просил запретить Александру Соколову выполнять свои обязанности.
Иск поступил от председателя общественной организации "Украинское общественно-правовое движение: Демократия через право" Ростислава Поповича, сообщает пресс-служба суда.
Кстати Венедиктова рассказала о своих отношениях с Портновым
Он просит суд запретить Соколову исполнять обязанности директора и признать отсутствие у него таких полномочий.
Суд будет рассматривать это дело по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова участников дела. Когда это произойдет – пока неизвестно.
Что известно об Александре Соколове?
Был курсантом Института подготовки следственных кадров для СБУ при Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Работал в СБУ в Харьковской области, а также в МВД Украины.
В 2019 получил степень кандидата юридических наук по специальности уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. Соколов был заместителем директора ГБР Ирины Венедиктовой.
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