Сокращение количества депутатов до 300: в "Слуге народа" ответили, почему именно такая цифра
Нардепы во время второго заседания Рады, 3 сентября, внесли в повестку дня законопроект об уменьшении количества нардепов. Точной формулы сокращения депутатов с 450 до 300 в "Слуге народа" не знают, однако руководствуются примерным уменьшением населения Украины.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк, которая была в списке партии под номером 13.
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Она отметила, что законопроект пока только прислали на рассмотрение в Конституционный суд, только после того будет голосование в первом и втором чтениях.
Елена Шуляк: Еще не сократили (депутатов – 24 канал). Смотрите, любое сокращение государственных расходов на содержание депутатов – для народа это же очень хорошо... Если вы ожидаете, что я вам скажу какую-то определенную формулу, которую можно проверить, то это будет неправда. Действительно, уже как говорили мои коллеги, когда принималась цифра 450 – население и избирателей было значительно больше. На сегодня население сократилось и избиратели тоже. Мы не знаем на сколько, но мы точно знаем, что меньше чем тогда, когда было 450.
Ведущая: Почему количество не сократили до, например, 400 или 370?
Елена Шуляк: Важно ли это, 400 или 300? Мы знаем, что 300 – это лучше, потому что расходы государства на содержание...
Ведущая: Но по какой формуле определили именно такую цифру? С потолка?
Елена Шуляк: Я бы не хотела говорить, что с потолка.
Ведущая: А как?
Елена Шуляк: Но было принято комитетом именно такое количество депутатов.
Ведущая: То есть вы как депутат просто сослались на то, как решил комитет и за это просто проголосовали?
Елена Шуляк: Я лично – да.
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Что предусматривает законопроект об уменьшении количества нардепов и закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине?
- Уменьшить состав народных депутатов с 450 до 300.
- Ввести языковой ценз: гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в парламент.
- Закрепить пропорциональную систему выборов в Верховную Раду на основе открытых партийных списков.
- Изъять из текста статьи 76 Конституции Украины принципы всеобщего, равного и прямого избирательного права, путем тайного голосования, ведь это дублируется в статье 71.