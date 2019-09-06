Сокращение количества депутатов до 300: в "Слуге народа" ответили, почему именно такая цифра

Нардепы во время второго заседания Рады, 3 сентября, внесли в повестку дня законопроект об уменьшении количества нардепов. Точной формулы сокращения депутатов с 450 до 300 в "Слуге народа" не знают, однако руководствуются примерным уменьшением населения Украины.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк, которая была в списке партии под номером 13.

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Она отметила, что законопроект пока только прислали на рассмотрение в Конституционный суд, только после того будет голосование в первом и втором чтениях.

Елена Шуляк: Еще не сократили (депутатов – 24 канал). Смотрите, любое сокращение государственных расходов на содержание депутатов – для народа это же очень хорошо... Если вы ожидаете, что я вам скажу какую-то определенную формулу, которую можно проверить, то это будет неправда. Действительно, уже как говорили мои коллеги, когда принималась цифра 450 – население и избирателей было значительно больше. На сегодня население сократилось и избиратели тоже. Мы не знаем на сколько, но мы точно знаем, что меньше чем тогда, когда было 450.

Ведущая: Почему количество не сократили до, например, 400 или 370?

Елена Шуляк: Важно ли это, 400 или 300? Мы знаем, что 300 – это лучше, потому что расходы государства на содержание...

Ведущая: Но по какой формуле определили именно такую цифру? С потолка?

Елена Шуляк: Я бы не хотела говорить, что с потолка.

Ведущая: А как?

Елена Шуляк: Но было принято комитетом именно такое количество депутатов.

Ведущая: То есть вы как депутат просто сослались на то, как решил комитет и за это просто проголосовали?

Елена Шуляк: Я лично – да.

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Что предусматривает законопроект об уменьшении количества нардепов и закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине?