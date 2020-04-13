Сокращение ВВП, падение гривны и зарплат: что правительство прогнозирует в новом проекте бюджета
Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект государственного бюджета на 2020 год. В нем правительство сокращает часть расходов на региональные проекты, но зато создает стабилизационный фонд. Впрочем, есть в новом варианте бюджета и ухудшение целого ряда экономических прогнозов.
Проект изменений в государственный бюджет на 2020 год доступен на сайте Верховной Рады Украины.
Важно Законопроект об изменениях в государственный бюджет уже в Раде: основные цифры
Основные прогнозы государственного бюджета:
ВВП – прогнозируется падение на уровне 3,9%, хотя до кризиса правительство ожидало роста на 3,7%;
среднегодовой курс гривны – 29,5 гривны за доллар, до кризиса было 27 гривен, но правительство планировало улучшить этот прогноз еще больше;
средняя зарплата – 10,7 тысячи гривен, то есть на 0,3% меньше показателя в 11 тысяч, который был раньше;
уровень безработицы – 9,4%, ранее прогнозировалось 8,1%;
инфляция – ускорится до 8,7%, в следующем году прогнозируется стабилизация до 5%.
Следует отметить, что правительство прогнозирует восстановление экономического роста уже во второй половине 2020 года. В последующие годы оно только ускорится.
Среди причин этого Кабинет Министров Украины называет высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, снижение цен на импортные энергетические товары и более устойчивая банковская система, если сравнивать с предыдущими кризисами.
Почему правительство было вынуждено пересмотреть госбюджет?
Все из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Хотя еще за несколько недель до введения карантина в Украине и по всей Европе правительство планировало улучшать прогнозы госбюджета, впоследствии пришлось его пересматривать в сторону ухудшения.
Из-за введения карантина в Украине и большинстве ее стран-партнеров, существенно сократилась торговля, а следовательно и доходы государственного бюджета. Поэтому за месяц ощутимо вырос его дефицит.
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