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      Сокращение ВВП, падение гривны и зарплат: что правительство прогнозирует в новом проекте бюджета

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      Правительство ухудшило прогнозы госбюджета / epravda.com.ua

      Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект государственного бюджета на 2020 год. В нем правительство сокращает часть расходов на региональные проекты, но зато создает стабилизационный фонд. Впрочем, есть в новом варианте бюджета и ухудшение целого ряда экономических прогнозов.

      Проект изменений в государственный бюджет на 2020 год доступен на сайте Верховной Рады Украины.

      Важно Законопроект об изменениях в государственный бюджет уже в Раде: основные цифры

      Основные прогнозы государственного бюджета:

      ВВП – прогнозируется падение на уровне 3,9%, хотя до кризиса правительство ожидало роста на 3,7%;

      среднегодовой курс гривны – 29,5 гривны за доллар, до кризиса было 27 гривен, но правительство планировало улучшить этот прогноз еще больше;

      средняя зарплата – 10,7 тысячи гривен, то есть на 0,3% меньше показателя в 11 тысяч, который был раньше;

      уровень безработицы – 9,4%, ранее прогнозировалось 8,1%;

      инфляция – ускорится до 8,7%, в следующем году прогнозируется стабилизация до 5%.

      Следует отметить, что правительство прогнозирует восстановление экономического роста уже во второй половине 2020 года. В последующие годы оно только ускорится.

      Среди причин этого Кабинет Министров Украины называет высокий спрос в мире на продукцию отечественного АПК, снижение цен на импортные энергетические товары и более устойчивая банковская система, если сравнивать с предыдущими кризисами.

      Почему правительство было вынуждено пересмотреть госбюджет?
      Все из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Хотя еще за несколько недель до введения карантина в Украине и по всей Европе правительство планировало улучшать прогнозы госбюджета, впоследствии пришлось его пересматривать в сторону ухудшения.

      Из-за введения карантина в Украине и большинстве ее стран-партнеров, существенно сократилась торговля, а следовательно и доходы государственного бюджета. Поэтому за месяц ощутимо вырос его дефицит.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины
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