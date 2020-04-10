Сократят ли зарплаты учителям и стипендии в период карантина: ответ Зеленского

На период карантина в Украине зарплаты учителям, стипендии студентам и расходы на научную деятельность не будут сокращать.

Об этом заявил Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

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При этом он добавил, что некоторые расходы действительно сократят, но только временно и их обязательно вернут после преодоления коронавируса.

Никаких сокращений не испытают зарплаты учителям, стипендии студентам и расходы на научную деятельность,

– подчеркнул президент.

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