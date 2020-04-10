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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Сократят ли зарплаты учителям и стипендии в период карантина: ответ Зеленского

      - Читати новину українською
      Зеленский о борьбе с коронавирусом / Офис Президента

      На период карантина в Украине зарплаты учителям, стипендии студентам и расходы на научную деятельность не будут сокращать.

      Об этом заявил Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

      Важно Зеленский обратился к украинцам относительно эпидемии коронавируса: видео

      При этом он добавил, что некоторые расходы действительно сократят, но только временно и их обязательно вернут после преодоления коронавируса.

      Никаких сокращений не испытают зарплаты учителям, стипендии студентам и расходы на научную деятельность,
      – подчеркнул президент.

      Коронавирус в Украине: главное

      • По состоянию на 10 апреля в Украине зафиксировали 2 203 случая заболевания коронавирусом. К сожалению, от болезни умерли 69 человек, впрочем выздороветь удалось 61 больному.
      • В Украине продолжается общенациональная карантин – до 24 апреля, однако его могут продлить до начала мая. Кроме того, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации.
      • Больше всего больных в Черновицкой области. Там COVID-19 больны 379 человек. 
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Здоровье Новости Украины Зарплата Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Учеба Образование в Украине Здоровье Студенты Учителя Образование Офіс Президента
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