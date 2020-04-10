Сократят ли зарплаты учителям и стипендии в период карантина: ответ Зеленского
На период карантина в Украине зарплаты учителям, стипендии студентам и расходы на научную деятельность не будут сокращать.
Об этом заявил Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.
Важно Зеленский обратился к украинцам относительно эпидемии коронавируса: видео
При этом он добавил, что некоторые расходы действительно сократят, но только временно и их обязательно вернут после преодоления коронавируса.
Никаких сокращений не испытают зарплаты учителям, стипендии студентам и расходы на научную деятельность,
– подчеркнул президент.
Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 10 апреля в Украине зафиксировали 2 203 случая заболевания коронавирусом. К сожалению, от болезни умерли 69 человек, впрочем выздороветь удалось 61 больному.
- В Украине продолжается общенациональная карантин – до 24 апреля, однако его могут продлить до начала мая. Кроме того, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации.
- Больше всего больных в Черновицкой области. Там COVID-19 больны 379 человек.
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