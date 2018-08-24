Солдат потерял сознание перед Порошенко во время парада ко Дню Независимости: видео

24 августа во время масштабного военного парада по случаю 27-й годовщины Независимости Украины, который проходил в Киеве, потерял сознание солдат почетного караула.

Соответствующее видео опубликовали в Youtube.

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В частности, военному стало плохо во время речи Президента Украины Петра Порошенко. Мужчина начал терять координацию движений, и упал.

Его сразу начала поддерживать охрана, и впоследствии солдата вывели с парада, а почетную стражу заменили.

Инцидент случился в начале мероприятия, – около 10:35.

Во время парада ко Дню Независимости в Киеве потерял сознание солдат

Видео, как во время парада ко Дню Независимости потерял сознание солдат:

Напомним, это уже не первый случай, когда военные теряют сознание во время выступлений Президента Украины Петра Порошенко. Так, в марте во время выступления главы государства по случаю четвертой годовщины создания Национальной гвардии потерял сознание один из солдат почетного караула.