Солдат потерял сознание перед Порошенко во время парада ко Дню Независимости: видео
24 августа во время масштабного военного парада по случаю 27-й годовщины Независимости Украины, который проходил в Киеве, потерял сознание солдат почетного караула.
Соответствующее видео опубликовали в Youtube.
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В частности, военному стало плохо во время речи Президента Украины Петра Порошенко. Мужчина начал терять координацию движений, и упал.
Его сразу начала поддерживать охрана, и впоследствии солдата вывели с парада, а почетную стражу заменили.
Инцидент случился в начале мероприятия, – около 10:35.
Во время парада ко Дню Независимости в Киеве потерял сознание солдат
Видео, как во время парада ко Дню Независимости потерял сознание солдат:
Напомним, это уже не первый случай, когда военные теряют сознание во время выступлений Президента Украины Петра Порошенко. Так, в марте во время выступления главы государства по случаю четвертой годовщины создания Национальной гвардии потерял сознание один из солдат почетного караула.