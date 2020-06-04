Украинцы в будущем будут получать две пенсии: солидарную и накопительную. Это переходный этап в систему добровольных взносов и отмену солидарной пенсии, которую украинцы получают сейчас.

В Украине уже есть почти сотня тысяч пенсионеров, которые получают сразу две пенсии, однако в ближнем будущем такими будут все и это ждет тех украинцев, которые сейчас еще не вышли на пенсию. Какой будет система выплат и размер второй пенсии – в материале24 канала.

Вторая пенсия: что это

В Украине продолжается пенсионная реформа, в рамках которой мы переходим от солидарной пенсии к системе добровольных взносов, где каждый украинец будет сам ответственен за свою будущую пенсию. Система накопительной пенсии – это переходный этап. Именно на этом этапе украинцы и дальше будут получать солидарную пенсию, но также начнут получать вторую пенсию – накопительную.

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Солидарная, накопительная и добровольные взносы: разница

Солидарная пенсия – это пенсия, которая зависит от стажа и размера зарплаты и выплачивается Пенсионным фондом ежемесячно. Украинцы, которые сейчас работают, платят ЕСВ в Пенсионный фонд и оттуда нынешним пенсионерам выплачивают пенсии. По сути украинцы платят за чужую пенсию. Эта система также несовершенна тем, что денег в Пенсионном фонде не хватает и приходится дофинансировать за счет других важных программ. Накопительная пенсия – это, когда украинцы делают выплаты на свой индивидуальный счет в негосударственных фондах. При достижении пенсионного возраста, они эти деньги могут получить сразу, частями или ежемесячно пожизненно. Добровольные взносы – третий и последний этап. На втором этапе совмещены солидарная и накопительная пенсии, на третьем этапе это лишь взносы. Сколько отложил на свой пенсионный счет – столько и получишь.

Кто будет получать накопительную пенсию

Сейчас накопительную пенсию получают только те, которые платили в негосударственные пенсионные фонды. Такие фонды существуют уже несколько лет. По состоянию на июнь 2019 их было 62. Однако, если закон примут, то накопительные пенсии станут обязательными для всех украинцев. Подробнее о негосударственных пенсионных фондах и как их выбрать мы писали в материале Накопительные пенсии в Украине станут обязательными: преимущества и недостатки.

Какие пенсии будут получать украинцы

Первую пенсию – солидарную – пока никто не отменяет. Украинцам и в дальнейшем выплачивать пенсию из Пенсионного фонда в зависимости от размера заработной платы и стажа. Чтобы рассчитать свою будущую пенсию нужно умножить коэффициент страхового стажа на официальную заработную плату (за весь период страхового стажа или за 60 месяцев подряд). Украинские пенсионеры получают от 1 638 до 16 380 гривен ежемесячной пенсии по солидарной системе.

Вторая пенсия – накопительная – будет сначала скорее бонусом к основной пенсии. Сначала украинцы будут делать незначительные взносы (от 2% от зарплаты – работодатель и 1% – работник).

Допустим, что закон принят и он уже вступает в действие. Как это повлияет на пенсию мужчины 50-ти лет, который получает зарплату в 20 тысяч гривен? Вместе с работодателем он оплатит на свой пенсионный счет 72 тысячи гривен за 10 лет до своего выхода на пенсию. Если разделить это на 20-30 лет ежемесячных выплат, то сумма очень мала. Поэтому скорее будет выступать как бонус. Однако эта система необходима, чтобы перейти на систему добровольных взносов.

Важно понимать, что при полноценном переходе на систему добровольных взносов, украинцы перестанут платить ЕСВ, а будут платить сколько захотят процентов от зарплаты в негосударственный пенсионный фонд. Тот, в свою очередь, занимается инвестиционной деятельностью, вкладывая деньги на депозиты, ОВГЗ, акции и тому подобное. Так что через 30-40 лет работы, инфляция не съест все сбережения. И тогда эта накопительная пенсия не будет лишь бонусом, а полноценной пенсией.

3 варианта получения своих пенсионных накоплений:

единовременная выплата 100% накоплений;

ускоренные выплаты: разбиение суммы на ежемесячные платежи в течение 5-10 лет;

пожизненное содержание. Это фиксированные ежемесячные выплаты.

Накопительную пенсию можно унаследовать, если человек застрахован.

Накопительная пенсия

В проекте закона №2683, который вскоре будут рассматривать в Раде, говорится о том, что работники должны будут платить как минимум 1% от дохода на свой накопительный счет.

"Работодатели будут платить 2% от размера заработной платы работников, а участники системы (работающие лица) будут уплачивать взносы в размере 1 процента от заработной платы (дохода). По желанию работника, размер его самостоятельных взносов может быть увеличен. Работодатель обязан пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы заработной платы такого работника", – указывают в пояснительной записке к законопроекта.

Однако премьер Шмыгаль уверяет, что накопительная система не предусматривает никаких дополнительных выплат со стороны населения. "Обсуждается следующий вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузку ни для фирмы, ни для человека; еще 2% берем по НДФЛ", – рассказал Денис Шмыгаль.

ЕСВ – это единый социальный взнос. То есть именно та доля налогов, которая идет на пенсии. В 2020 году его размер – 22% от зарплаты или минимум 918 гривен 6 копеек.



НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Это общегосударственный налог, взимаемый с доходов. Доля НДФЛ колеблется от 5% до 18% в зависимости от видов дохода.

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Пока слова премьера лишь обещание, не закрепленное в документах. Возможно, в законопроект №2683 таки внесут изменения и будет так, как анонсировал Шмыгаль. Но в том виде, в котором законопроект зарегистрировали, украинцам придется платить хотя бы 1% от зарплаты.

Отметим, что уплата ЕСВ в размере 1039 гривен пока остается.

Почему необходимо перейти на систему накопительных пенсий

В Украине уже давно хотят перейти к этой системе, но демографические прогнозы заставляют законодателей спешить, иначе будущие пенсионеры останутся без пенсий.

В Украине каждый четвертый – пенсионер. По данным Пенсионного фонда на начало 2020 было 11,3 миллиона пенсионеров. Пока их меньше чем трудоспособного населения, но в ближайшие годы это соотношение изменится. В Украине быстрый темп "старение нации".

Сейчас больше налогоплательщиков, уплачивающих взносы в Пенсионный фонд, чем пенсионеров, которые из этих взносов получают пенсии. Однако по прогнозам, уже к 2040 доля пенсионеров станет выше за долю плательщиков, а в 2050 пенсионеров будет уже на 21% больше, чем плательщиков этих взносов.

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Если сейчас из-за низких пенсий, Украине приходится все время дофинансировать Пенсионный фонд, потому что не хватает денег, то понятно, что при таких прогнозах речь не идет не то, что о повышении уровня жизни пенсионеров. Денег не будет даже для того, чтобы обеспечить пенсионеров минимальными выплатами. Поэтому переход к системе добровольных взносов является не только модернизацией пенсионной системы в Украине, но и необходимым шагом.