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Солист группы U2 Боно потерял голос во время концерта: видео

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Солист группы U2 Боно потерял голос во время концерта
Солист группы U2 Боно потерял голос во время концерта / ndtv.com

Долгожданный концерт популярной группы U2 в Берлине отменили. Причиной этого стал неприятный инцидент с солистом коллектива – Боно потерял голос посреди выступления.

Группа U2 вызывает фурор в каждой стране, куда музыканты приезжают в рамках мирового турне. Миллионы поклонников коллектива заранее покупают билеты и полностью заполняют стадионы, чтобы послушать любимые песни в исполнении Боно. Но выступление в немецком Берлине запомнится фанатам надолго, ведь выступление культовой группы внезапно отменили.

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Причиной этого стало плохое самочувствие солиста U2: Боно потерял голос и не смог продолжить выступление. Это зафиксировали поклонники, которые снимали все на телефоны. На кадрах видно, что артист, попив воду, пытается восстановить выступление, но все же ему это дается сложно. Сначала артисты сообщили о короткой паузе в выступлении, а потом решили все же отменить концерт.

Что-то происходит, поэтому, думаю, мы не можем продолжить. Это не правильно по отношению к вам,
– отметил Боно.

 

 

Представители коллектива прокомментировали инцидент. Они объяснили, что Боно был вынужден обратиться к врачам за помощью.

"Боно был в прекрасной форме и с прекрасным голосом накануне концерта. Все мы с нетерпением ждали второй ночи в Берлине, но после нескольких песен он полностью потерял голос... Мы не знаем, что произошло, поэтому обратились к медикам за помощью", – сообщили представители группы U2.

Пока неизвестно, что стало причиной внезапной потери голоса музыканта Боно. Поклонники группы предполагают, что на самочувствие артиста могли повлиять дымовые машины, которые использовались в начале концерта.

Теги: Лечение Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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