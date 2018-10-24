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      Солист O.Torvald Женя Галич примерил свадебный наряд с женой: очаровательные фото

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      Женя Галич с женой Валерией
      Женя Галич с женой Валерией / Фото из соцсетей

      Украинский певец Женя Галич, который является солистом популярной группы O.Torvald, принял участие в чувственной фотосессии. Со своей очаровательной женой Валерией он примерял свадебные наряды.

      Первые результаты волшебной съемки пара показала в сети. Перед камерой очаровательная Валерия позировала в белом свадебном платье с кружевом. Жена Жени Галича не одела фату, сделав стильную укладку.

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      Кроме этого, женщина позировала в кожаной куртке на фоне машины марки Suzuki. Валерия призналась, что авто навеяло воспоминания о ее первой машине.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Le Rock (@lera_galich)

       

      А вот солист группы O.Torvald для съемок одел рубашку с коротким рукавом, коричневые штаны и куртку. Женя Галич засветил стильные татуировки на руках, добавив к своему образу брутальности.

      Было нереально холодно, но все же нам удалось сделать теплую съемку. Шутки Жени постоянно разряжали атмосферу, а нежность Валерии дополняла особый уют,
      – рассказала фотограф Оля Стеценко.

       

      К слову, Женя Галич уже 9 лет счастливо женат. Совместно с Валерией он воспитывает двух детей – 1-летнего Даниила и 5-летнюю Еву.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка O.Torvald
      Источник: 24 Канал
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