Солистка группы "НеАнгелы" опубликовала яркие фото с отдыха в Турции

Одна из звезд популярной группы "НеАнгелы" Виктория (настоящее имя – Екатерина Смеюха) – отправилась на отдых в солнечную Турцию. Украинская певица весело проводит время, публикуя яркие фото на странице в социальной сети Instagram.

На отдых звезда поехала с подругой. Однако вылететь в запланированный день им так и не удалось из-за плохих погодных условий. Поэтому рейс солистки группы "НеАнгелы" перенесли. Однако звезда восприняла это по-религиозному, отметив, что их "Бог спас от плохого". Виктория нетипично обыграла эту ситуацию, предложив поклонникам угадать страну, которую она планирует посетить.

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Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 21 Бер 2018 р. о 8:25 PDT

Непогода все же не помешала поездке и Виктория Смеюха добралась до колоритной Каппадокии, которая расположена в турецкой провинции Невшехир. Там певица не теряет времени и активно познает турецкую культуру и посещает туристические места, от которых захватывает дух.

Посетили подземный город. Здесь, в Каппадокии, множество подземелий. Самое глубокое – 140 метров. Трудно было пробраться по туннелю, который был очень узким и низким. Я все время билась головой, – написала Виктория Смеюха.

Кроме этого, звезда позировала на фоне Долины голубей и в келье монахов. Колоритные снимки поражают восточной экзотикой и сказочными местами.

Невероятные кадры отдыха с восторгом комментировали поклонники знаменитости. Люди отмечали, насколько Виктория роскошно выглядит и умеет искать захватывающие фоны для фотографий.

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 22 Бер 2018 р. о 2:26 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 22 Бер 2018 р. о 6:06 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 22 Бер 2018 р. о 12:53 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 23 Бер 2018 р. о 2:05 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 23 Бер 2018 р. о 5:04 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 23 Бер 2018 р. о 6:39 PDT