Солистка группы "НеАнгелы" посетила бизнес-событие в стильном наряде: фото
Одна из участниц известной украинской поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская после смены имиджа посетила столичное мероприятие. Для события звезда выбрала стильный классический костюм.
Соответствующие фото появились на Instagram-страничке певицы.
Как известно, Слава Каминская приняла участие в ежегодном форуме FuckUp Nights. На мероприятии предприниматели рассказывают о своих промахах и фиаско, которые попадались им на пути.
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Вчера на FuckUp Nights рассказала про свои проколы. Все к лучшему. На самом деле в жизни каждого человека случаются нелепые ситуации. Главное понять, для чего все происходит, что с этим делать и как из этого получить выгоду,
– отметила Слава Каминская.
Для бизнес-мероприятия певица выбрала стильный костюм с удлиненным пиджаком и белую футболку. Новая прическа Славы Каминской гармонично сочеталась с модным "луком".
Поклонники были в восторге от такого выхода звезды. "Такая роскошная", "Эффектно", "Вам идет быть блондинкой", "Очень красивая", – не сдерживали эмоций пользователи соцсети.
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