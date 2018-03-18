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Солистка группы "НеАнгелы" посетила бизнес-событие в стильном наряде: фото

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Слава Каминская из
Слава Каминская из "НеАнгелов" / Фото из открытых источников

Одна из участниц известной украинской поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская после смены имиджа посетила столичное мероприятие. Для события звезда выбрала стильный классический костюм.

Соответствующие фото появились на Instagram-страничке певицы.

Как известно, Слава Каминская приняла участие в ежегодном форуме FuckUp Nights. На мероприятии предприниматели рассказывают о своих промахах и фиаско, которые попадались им на пути.

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Вчера на FuckUp Nights рассказала про свои проколы. Все к лучшему. На самом деле в жизни каждого человека случаются нелепые ситуации. Главное понять, для чего все происходит, что с этим делать и как из этого получить выгоду,
– отметила Слава Каминская.

Для бизнес-мероприятия певица выбрала стильный костюм с удлиненным пиджаком и белую футболку. Новая прическа Славы Каминской гармонично сочеталась с модным "луком".

Поклонники были в восторге от такого выхода звезды. "Такая роскошная", "Эффектно", "Вам идет быть блондинкой", "Очень красивая", – не сдерживали эмоций пользователи соцсети.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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