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Солистка группы "НеАнгелы" снялась полностью обнаженной в эротической фотосессии (18+)

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Слава Каминская
Слава Каминская / Instagram

Солистка дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская поразила поклонников в социальных сетях интимными снимками.

Сейчас Слава путешествует по Нью-Йорку и делится впечатлениями со своими подписчиками. Однако накануне певица распространила неожиданный и провокационный снимок на своей странице в Instagram.

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"Спокойной ночи! Всем, кто дома", – прокомментировала фото Слава.

На фото женщина позирует абсолютно голой, стоя на кровати. При этом освещение в комнате красного цвета с надписью "Целуй", что создает особую атмосферу интимности.

слава камінська неангели інтимне фото
Слава Каминская / Instagram

Теги: Музыка LifeStyle Эротика
Источник: 24 Канал
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