Солистка группы "НеАнгелы" снялась полностью обнаженной в эротической фотосессии (18+)

Солистка дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская поразила поклонников в социальных сетях интимными снимками.

Сейчас Слава путешествует по Нью-Йорку и делится впечатлениями со своими подписчиками. Однако накануне певица распространила неожиданный и провокационный снимок на своей странице в Instagram.

Читайте также: Участницы группы "НеАнгелы" похвастались стройным телом в купальниках: пикантные фото

"Спокойной ночи! Всем, кто дома", – прокомментировала фото Слава.

На фото женщина позирует абсолютно голой, стоя на кровати. При этом освещение в комнате красного цвета с надписью "Целуй", что создает особую атмосферу интимности.



Слава Каминская / Instagram