Солистка группы "НеАнгелы" снялась полностью обнаженной в эротической фотосессии (18+)
Солистка дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская поразила поклонников в социальных сетях интимными снимками.
Сейчас Слава путешествует по Нью-Йорку и делится впечатлениями со своими подписчиками. Однако накануне певица распространила неожиданный и провокационный снимок на своей странице в Instagram.
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"Спокойной ночи! Всем, кто дома", – прокомментировала фото Слава.
На фото женщина позирует абсолютно голой, стоя на кровати. При этом освещение в комнате красного цвета с надписью "Целуй", что создает особую атмосферу интимности.
Слава Каминская / Instagram
Источник: 24 Канал
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