Солистка группы ONUKA похвасталась осуществлением своей мечты: фотофакт

Лидер группы ONUKA Наталья Жижченко призналась, что она воплотила в жизнь одно из самых заветных желаний. Сделала певица это вместе с мужем – солистом The Maneken Евгением Филатовым.

Супружеская чета музыкантов Натальи Жижченко и Евгения Филатова – одна из самых оригинальных в украинском шоу-бизнесе. Как и другие творческие люди, артисты пытаются получать как можно больше эмоций, посещая европейские страны и осуществляя свои мечты.

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Так, во время путешествия по колоритной Норвегии пара решила реализовать свой замысел – покорить самую северную точку мира. Не сдерживая своего восторга Наталья Жижченко показала подтверждение того, что им удалось преодолеть этот путь.

Мечты сбываются,

– лаконично написала вокалистка группы ONUKA.

К сообщению артистка добавила фото, на котором изображен заверенный сертификат о покорении самой северной точки мира.

Допис, поширений ONUKA (@onukaofficial) 21 Чер 2018 р. о 3:37 PDT

В то же время на странице у Евгения Филатова появилось яркое фото из поездки супругов в Норвегию.