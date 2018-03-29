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Солистка группы "Пара нормальные" сделала одинаковую татуировку с мамой: фото

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Анна Добрыднева из
Анна Добрыднева из "Пара нормальные"

Украинская певица с известной группы "Пара нормальные" Анна Добрыднева сделала парную татуировку с мамой. Рисунок нанесли на запястье.

Для татуировки звезда выбрала сказочного персонажа – фею, передает ТСН.

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"Это фея. Волшебное существо, в руках которой сосредоточена сила магии. Бабочка, как известно – свободный дух, легкость, гармония, открытость миру, женственность. Но главное - это символ преобразования, трансформации личности и перемен к лучшему", – пояснила Анна Добрыднева .

Сделать татуировку согласилась и мама певицы – Наталья. Женщина не только села в кресло мастера тату, но и позволила дочери нанести часть рисунка, ведь Анна Добрыднева проходит обучение по нанесению татуировки.


Певица из группы "Пара нормальные" сделала татуировку с мамой

Я всегда с восхищением смотрю на татуировки Ани. Идея была дочери, но предложение о немедленной реализации – моя. Я считаю, что у родителей и детей должно быть много соприкасаемых точек,
– поделилась Наталья Добрыднева.

Певица же рассказала, что не случайно они выбрали запястья для рисунка. По ее словам, левая сторона отражает женский принцип, отвечающий за эмоции, женственность и творчество.


Анна Добрыднева с мамой

Теги: Музыка LifeStyle Тату
Источник: 24 Канал
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