Солистка группы The Hardkiss пожаловалась на европейский сервис во время концертов

Юлия Санина, которая является фронтменом группы The Hardkiss, решила рассказать правду о том, как она гастролирует с коллективом. При этом звезда пожаловалась, что в Европе значительно хуже сервис.

Украинская группа The Hardkiss приобретает все большую популярность за рубежом. Артисты каждый раз отправляются на многочисленные гастроли, радуя своих поклонников в Европе. Поэтому знаменитости имеют немалый опыт в музыкальных путешествиях.

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Солистка группы Юлия Санина решила признаться, где сервис во время концерта лучший. Певица удивила заявлением, что в Европе все делают гораздо медленнее, а значит украинцы являются лучшими специалистами, чем их иностранные коллеги.

Чем больше гастролируем в Европе, тем больше любим Украину. Вот правда: так как работают люди в шоу-бизнесе у нас, качество, профессионализм, скорость, так в Европе не делают,

– отметила Юлия Санина.

Более 22 тысяч поклонников звезды поддержали ее в таком неожиданном заявлении. Люди отметили, что украинцы трудоголики и отдают много времени своей работе, отсюда и результаты. Среди комментаторов нашлись и такие, кто не поддержал Юлию Санину, добавив, что качество музыки там другое, поэтому не стоит судить по сервису шоу-бизнес.