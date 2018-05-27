Солистка группы The Hardkiss рассказала о сказочном отдыхе в Греции
Юлия Санина, которая является солисткой популярной группы The Hardkiss, и ее муж Валерий Бебко отправились на несколько дней в солнечную Грецию. Яркие фото пара опубликовала на странице в Instagram.
После рождения сына Юлия Санина забыла о курортном отдыхе. Звездные супруги удачно сочетают насыщенный рабочий график и отцовство. Будни Юлия Санина и Валерий Бебко решили разбавить ярким отдыхом в Греции. Это первый отпуск музыкантов без ребенка.
Читайте также: Криштиану Роналду с любимой отдохнули на Ибице: нежные поцелуи и веселье в море
О романтическом отдыхе в Греции Юлия Санина рассказала в интервью Кате Осадчей, передает ТСН. Звезда призналась, что сначала наслаждались отпуском, однако впоследствии почувствовали угрызения совести, ведь их ребенок не увидел красоты другой страны.
"Мы ехали с таким настроением, типа, класс, вот мы оторвемся вдвоем. Но потом, в день 3 – 4, совесть начинает мучить, вот, мол, оставили ребенка, он бы здесь так хорошо поиграл, море. Но, поскольку оно было холодное, это меня успокаивало. Погода была плохая и мы очень много находились в номере", – рассказала Юлия Санина.
Во время отдыха звезды не сдерживали себя диетами, поэтому немного набрали вес. Это заметила костюмер группы The Hardkiss. Однако Юлия Санина смешно отреагировала на комментирование ее фигуры.
Читайте также: Счастливая и загорелая: Катя Осадчая показала волшебные фото с отдыха
Мы с мужем вернулись из Греции, где у нас была медовая неделя без ребенка. И когда мы приехали, наша стилист сказала нам, что мы немного поправились. Я посмотрела на себя и подумала, ну хоть загорели,
– смешно отметила Юлия Санина.
Сейчас группа The Hardkiss активно занимается творчеством. Звезды недавно выпустили новую песню и клип под названием "Мелодия". Трек стал одним из самых популярных в сети.
Выбор редакции
-
Погром на рынке в Киеве: 10 задержанных, есть пострадавшие среди правоохранителейсегодня, 13:26
-
НАТО рассматривает российскую угрозу как глобальную: нардеп сообщил о ходе форума в Варшавесегодня, 12:31
-
В Киеве активисты С14 крушат киоски на рынке, где избили пенсионера: фото и видеосегодня, 11:22