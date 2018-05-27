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Солистка группы The Hardkiss рассказала о сказочном отдыхе в Греции

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Участники группы The Hardkiss на отдыхе
Участники группы The Hardkiss на отдыхе / Фото из соцсетей

Юлия Санина, которая является солисткой популярной группы The Hardkiss, и ее муж Валерий Бебко отправились на несколько дней в солнечную Грецию. Яркие фото пара опубликовала на странице в Instagram.

После рождения сына Юлия Санина забыла о курортном отдыхе. Звездные супруги удачно сочетают насыщенный рабочий график и отцовство. Будни Юлия Санина и Валерий Бебко решили разбавить ярким отдыхом в Греции. Это первый отпуск музыкантов без ребенка.

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О романтическом отдыхе в Греции Юлия Санина рассказала в интервью Кате Осадчей, передает ТСН. Звезда призналась, что сначала наслаждались отпуском, однако впоследствии почувствовали угрызения совести, ведь их ребенок не увидел красоты другой страны.

"Мы ехали с таким настроением, типа, класс, вот мы оторвемся вдвоем. Но потом, в день 3 – 4, совесть начинает мучить, вот, мол, оставили ребенка, он бы здесь так хорошо поиграл, море. Но, поскольку оно было холодное, это меня успокаивало. Погода была плохая и мы очень много находились в номере", – рассказала Юлия Санина.

Во время отдыха звезды не сдерживали себя диетами, поэтому немного набрали вес. Это заметила костюмер группы The Hardkiss. Однако Юлия Санина смешно отреагировала на комментирование ее фигуры.

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Мы с мужем вернулись из Греции, где у нас была медовая неделя без ребенка. И когда мы приехали, наша стилист сказала нам, что мы немного поправились. Я посмотрела на себя и подумала, ну хоть загорели,
– смешно отметила Юлия Санина.

Сейчас группа The Hardkiss активно занимается творчеством. Звезды недавно выпустили новую песню и клип под названием "Мелодия". Трек стал одним из самых популярных в сети.

Теги: Новости Украины LifeStyle Греция отдых Музыка
Источник: 24 Канал
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