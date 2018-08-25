Солистка группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова вышла замуж: первые фото

Вокалистка популярной группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова пошла под венец. Звезда сыграла свадьбу в особый для Украины день – День Независимости.

24 августа в столице состоялась свадебная церемония певицы Анастасии Кожевниковой. Обетами пара обменялась в одном из загородных комплексов Киева.

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Избранником артистки стал таинственный брюнет Кирилл. Своего мужа Анастасия Кожевникова тщательно оберегает от излишнего внимания журналистов, а не известно ни фамилии жениха, ни его место работы. Длительное время артистка умалчивала отношения с любимым.

Свадебная церемония Анастасии Кожевниковой была роскошной. Обетами пара обменялась возле цветочной арки, которая эффектно смотрелась на фоне природы. К алтарю солистка группы "ВИА Гра" вышла в классическом белом кружевном платье с фатой. Наряд невесты подчеркнул стройную фигуру звезды, а обнаженные плечи добавили образу игривости.

Анастасия Кожевникова вышла замуж

В то же время жених Кирилл надел белые брюки, синий пиджак и рубашку. Образ жених завершил стильной бабочкой. Пара выглядела очень счастливо.

В сети уже появились первые кадры со свадьбы. Их опубликовали певица группы "ВИА Гра" Эрика Герцег и экс-солистка Миша Романова. Кроме этого, на свадьбе побывала и телеведущая Катя Осадчая.



Свадьба солистки группы "ВИА Гра"



Свадьба певицы Анастасии Кожевниковой