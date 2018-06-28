Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева трогательно поздравила мужа

Украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева трогательно поздравила своего мужа Владимира Дантеса с днем рождения.

Дорофеева написала поздравление на своей странице в Instagram.

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Ко дню рождения мужа певица вспомнила о знакомстве с Владимиром Дантесом.

Еще задолго до нашего знакомства – я о тебе в тайне мечтала. Думала, что было бы неплохо, если бы ты был моим парнем. Помню, как ты на меня не обращал внимания, ну или притворялся. А потом просто сказал – ты будешь моей женой (это все в первый день знакомства). Вот так просто сказал и ушёл. Я конечно посмеялась. Подумала – смешной. А через неделю мы уже жили вместе. Ты наверное самый сильный человек в моей жизни,

– рассказала Надя Дорофеева о муже.

Кроме того, певица поблагодарила Дантеса за теплые отношения на протяжении последних 7 лет.

"Ты научил меня многим хорошим вещам. Их не счесть. Ты особенный, Вова. Я безумно тобой горжусь", – добавила девушка.