Солистка группы "Время и Стекло" показала снимки с отдыха в Южной Корее: яркие фото

Популярная украинская певица и солистка группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева поехала на отдых в Сеул, что в Южной Корее. Знаменитость отправилась в страну со своей подругой Валерией Бородиной.

Известно, что звезда умело соединила отдых с работой. Надежда Дорофеева, которая сотрудничает с бутиком корейских брендов Sododo, отправилась в Сеул в поисках стильных и качественных вещей. Певица уже анонсировала, что новая коллекция будет просто невероятной.

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Несмотря на поиски новых вещей Надежда Дорофеева успевала сделать яркие снимки. На фото певица радостно позирует с коллегой, не скрывая восторга от поездки. По словам Валерии Бородиной, это третья совместная поездка в Сеул, однако каждый раз звезда находит в городе что-то увлекательное, то, что придает вдохновения для творчества.

Ну все в этой поездке прекрасно. И новая одежда для Sododo, и погода, и даже пища уже кажется не такой острой,

– довольно написала Надежда Дорофеева.

Кроме этого, звезда сообщила, что задержится в Южной Корее еще на день, поскольку ее рейс отложили. Однако вряд ли певица разочаруется, ибо, судя по снимкам, она в восторге от Сеула.

Perfect Seoul Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 29 Бер 2018 р. о 1:36 PDT

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 30 Бер 2018 р. о 12:31 PDT

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 30 Бер 2018 р. о 10:02 PDT

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 31 Бер 2018 р. о 1:23 PDT

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 1 Кві 2018 р. о 12:33 PDT