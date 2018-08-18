Солистка рок-группы "Huntress" Джилл Джанус покончила жизнь самоубийством

Вокалистка известной группы "Huntress Джилл Джанус умерла в возрасте 43 лет. Неожиданно для всех родственников и друзей артистка покончила жизнь самоубийством.

В штате Орегон, что в США, нашли тело известной певицы – Джилл Джанус. Звезда была вокалисткой рок-группы "Huntress" и считалась одной из самых коасивых исполнительнец в стиле "металл".

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По информации правоохранителей, смерть артистки наступила 14 августа. Полиция рассматривает версию самоубийства, однако пока деталей смерти Джилл Джанус не разглашают.

Трагическую новость подтвердили участники группы "Huntress". В заметке музыканты подтвердили догадки правоохранителей, отметив, что звезда долгое время боролась с психическими расстройствами и страдала от депрессии. Об этом заявляла и сама Джилл Джанус, привлекая внимание общественности к людям с проблемами психики.

Джилл Джанус – певица калифорнийской хэви-металл-группы "Huntres" – скончалась во вторник, 14 августа. Длительное время она имела психические заболевания и поселилась в штате Орегон. Джанус публично говорила о своих проблемах со здоровьем, надеясь направить других на решение и преодоление этой распространенной проблемы в мире,

– отметили музыканты группы "Huntress".

Отметим, что трагическая новость огорчила немало людей, ведь творчеством Джилл Джанус восхищались тысячи поклонников во всем мире. Американка была признана самой красивой вокалисткой рок-группы.

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Петь Джилл Джанус начала еще в детстве. Впоследствии она начала воплощать в жизнь многочисленные музыкальные проекты, включая ее роль как вокалистки в женских рок-программах "The Starbreakers" и "Chelsea Girls". Кроме этого, Джилл Джанус была соавтором и создателем рок-оперы, которую записала вместе с Ангусом Кларком.

В США певица была известна не только благодаря ее творчеству, но и благотворительной работой. Джилл Джанус на телевидении поднимала вопрос психического здоровья людей, проблемы защиты животных и в целом медицины.