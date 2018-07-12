Солистка The Hardkiss поделилась впечатлениями от семейного отдыха в Турции

Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина провела свой незабываемый отдых с семьей в Турции и в завершение поездки поделилась впечатлениями.

Об этом певица рассказала в своем Instagram. В отпуске Юлия вместе с мужем Валерием Бебко и 2-летним сыном Даниилом провела минимум 10 дней. В последний день пребывания в Турции Санина поделилась впечатлениями от совместного проведения времени в заморской стране.

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Веселый и душевныйполучился отпуск, прямо как это фото! Отдых с ребенком дает возможность и радоваться по-детски, удивляться и вести беседы на философские темы типа "Куда пропала Луна" или "Почему шахматные фигуры должны стоять на доске, а не валяться в траве". Конечно, никуда без уговоров поесть что-то, кроме булочек, идти ножками, а не на шее у папы, зайти в море, потому что весь в песке. Даже насморк успели подцепить и побороть, и не унывать при этом. В общем, благодарна за это прекрасное время!,

– рассказала счастливая Юлия Санина.

Валерий Бебко, сын Даниил и Юлия Санина

Во время отпуска артистка с мужем делились солнечными фотографиями, где они все вместе купаются в море, гуляют по побережью и просто наслаждаются общением друг с другом.