Солистка The Hardkiss показала стройную фигуру на сказочном отдыхе: фото

Юлия Санина, которая является солисткой рок-группы The Hardkiss, сейчас отдыхает в Турции вместе со своим сыном Данилой и мужем Валерием Бебко.

Поскольку супруги часто постоянно проводят свои совместные гастроли вместе, музыканты решили отдохнуть от бешеного ритма и отправиться на сказочный отдых в Турцию. Семья весело проводит время и любуется миловидными пейзажами.

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В частности, 28-летняя Юлия опубликовала фото в Instagram, на котором продемонстрировала стройную фигуру, осваивая сапбординг (серфинг с веслом). На другом фото звезда взяла к себе своего маленького сына.

Юлия Санина в Турции



Юлия Санина с сыном Даниилом в Турции

Освоила сапбординг и на нем же посетила соседний остров. Неплохо, особенно, когда ветер попутный. Странно, но на утро спина и руки не болели, маленькая неприятность в виде мозоля на руке, а так супер. Хочу теперь виндсерфинг испытать,

– прокомментировала свой первый опыт сапбординга украинская певица.

Валерий Бебко также опубликовал миловидное семейное фото с Юлией и Данилой из отпуска в Турции.