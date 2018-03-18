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Солисты The Hardkiss запретили двухлетнему сыну смотреть мультики

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Солисты The Hardkiss запретили двухлетнему сыну смотреть мультики
Солисты The Hardkiss запретили двухлетнему сыну смотреть мультики / Гордон

Лидеры группы The Hardkkiss Юля Санина и Вал Бебко рассказали, что воспитывают сына без гаджетов.

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина заявила, что хочет, чтобы раннее развитие ребенка было максимально подвижное, и чтобы ребенок не был зависим от гаджетов. Певица уверена, что раннее развитие у ребенка должно быть подвижное.

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"Для ребенка в этом возрасте важно бегать много, тогда он будет здоровым, хорошо спать, хорошо кушать, – уверена певица.

Юлия Санина рассказала, что гаджеты – это удобный момент, чтобы отвлечь ребенка в машине, или в ресторане. Но когда она поняла, что ее малыш без мультиков не ест, ей это очень не понравилось и Даниил сейчас мультиков не смотрит.

В четыре года их сын пойдет в садик, а сейчас посещает специальные подготовительные занятия.

"Там они, в основном, составляют разнообразные пазлы, фигуры, конструкции, изучают различные интересные для детей темы", – рассказала солистка группы The Hardkiss.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: ТСН
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