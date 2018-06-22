Солнечная Австралия сквозь объектив фотографа: удивительные снимки

Австралийский фотограф Ириней Герк решил показать красоту своей страны, создав удивительную подборку снимков, которые стимулируют податься в путешествие.

Ежегодно тысячи туристов посещают солнечную Австралию, которая соединила сказочные пляжи и дикую природу. Отдыхающие со всего мира пытаются сохранить образ страны в сериях снимков. Фотограф из Австралии решил показать в сети, почему стоит посетить государство.

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Волшебная природа и невероятные волны океана – такой предстает страна на снимках. Ириней Герк сфотографировал самые известные и наоборот неизвестные уголки Австралии, воссоздав колорит и умело соединив цвета. Но главное, что мужчина не просто показал красоту природы, а то, как люди гармонично дополняют ее.

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 27 Тра 2018 р. о 6:06 PDT

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 13 Кві 2018 р. о 5:55 PDT

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 18 Бер 2018 р. о 3:45 PDT

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 17 Бер 2018 р. о 9:29 PDT

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 28 Лют 2018 р. о 11:24 PST

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 12 Лют 2018 р. о 3:24 PST

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 7 Лют 2018 р. о 2:59 PST

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 5 Лют 2018 р. о 3:24 PST

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 13 Січ 2018 р. о 7:20 PST

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 3 Січ 2018 р. о 2:58 PST