Солнечная Австралия сквозь объектив фотографа: удивительные снимки
Австралийский фотограф Ириней Герк решил показать красоту своей страны, создав удивительную подборку снимков, которые стимулируют податься в путешествие.
Ежегодно тысячи туристов посещают солнечную Австралию, которая соединила сказочные пляжи и дикую природу. Отдыхающие со всего мира пытаются сохранить образ страны в сериях снимков. Фотограф из Австралии решил показать в сети, почему стоит посетить государство.
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Волшебная природа и невероятные волны океана – такой предстает страна на снимках. Ириней Герк сфотографировал самые известные и наоборот неизвестные уголки Австралии, воссоздав колорит и умело соединив цвета. Но главное, что мужчина не просто показал красоту природы, а то, как люди гармонично дополняют ее.