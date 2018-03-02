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Солнечная группа из Беларуси Naviband покорила украинцев своей искренностью: фото

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Белорусская группа Naviband
Белорусская группа Naviband / Автора фото – Володимир Осипенко​

Белорусская группа Naviband снова приехала в Украину в туре с новым альбомом "Адной Дарогай". Это четвертая пластинка группы, в которую вошло 9 треков. Все песни альбома написаны на белорусском языке. Музыканты дали концерты в Киеве и во Львове – это был их первый концерт в любимом городе, где они были не раз, но еще не выступали раньше.

Новый лонгплей команды, которая представляла Беларусь на последнем Евровидении в Киеве, и благодаря которой впервые в истории в финале конкурса прозвучала песня на белорусском языке, – это завернутая в драйвовый инди-фолк-поп таблетка, начиненная позитивом и любовью.

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Солисты группы Артем Лукьяненко и Ксения Жук – по поводу альбома: "Сразу же после участия в конкурсе Евровидение мы всей группой уединились на хуторе в 300 км от Минска, где и была написана большая часть этого альбома – мы просто выставляли инструменты прямо посреди поля и репетировали. Записан альбом был на студии у большого мастера своего дела, звукорежиссера группе BRUTTO и Ляпис-98 Андрея Бобровка. "Адной Дарогай" – живой, натуральный, светлый и очень искренний альбом, пропитанный любовью к родному языку, родной земле, музыке, жизни и, конечно же, друг к другу".

Слушайте альбом "Адной Дарогай":

А за несколько дней до выхода альбома Naviband выложили в сеть красивый рождественский клип на песню "А дзе жывеш ты?".

Смотрите клип Naviband "А дзе жывеш ты?":

Наряду с вокалом, лучезарная музыка белорусов строится вокруг акустической гитары, что не удивительно, учитывая, что изначально группа была дуэтом Артема и Ксении. Приветом тем добрым временам на "Адной Дарогай" стала проникновенная "Навальніца". В нынешнем же формате квинтет Naviband украшен фортепианными партиями, заводной гитарный поп-рок ( "Как Я Жиў Без Цябе"), и акустический симбиоз дрим-попа и брейк-бита ( "Осенью"), и замешаны на корневом блюзе эпические баллады ( "Мы Прачынаемся")".

Кто такие Naviband? Это известный в Беларуси коллектив, который был создан музыкантами Артемом Лукьяненко и Ксенией Жук. Они создают музыку в стиле инди-поп и фолк-рок.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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