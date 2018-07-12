Редкое солнечное затмение можно увидеть уже этой ночью

В ночь на пятницу, 13 июля, состоится солнечное затмение. Это явление смогут увидеть на южном побережье Австралии, на острове Тасмания и на части Антарктиды.

Об этом сообщает Time.

По данным NASA, подобное солнечное затмение, которое происходило в пятницу 13 числа, в последний раз происходило в декабре 1974 года. Следующее частичное затмение, которое состоится в пятницу 13-го числа, можно будет увидеть только в сентябре 2080.

Читайте также: Солнечное затмение 13 июля 2018: чем особенный этот день и как он скажется на знаках Зодиака

Где и когда можно увидеть солнечное затмение

Лучше всего затмение можно будет увидеть в городе Хобарт на острове Тасмания. Там будет видно 35% диаметра Солнца, покрытого Луной. Это произойдет в 13:24 по местному времени. Затмение будет видно и для жителей южного побережья Австралии. Правда с этого места видно будет как Луна закрывает менее четверти Солнца. Также затмение смогут увидеть полярники в северной части Антарктиды.

А вот украинцы этого явления не увидят, разве что во время трансляции в интернете. По киевскому времени солнечное затмение начнется 13 июля в 4:48, максимального апогея достигнет в 6:02. При этом уже в 7:13 Солнце снова выйдет из-за Луны.

Как Солнечное затмение влияет на Землю

Ученые утверждают, что существует влияние затмения на биологические процессы на Земле. Так, группа украинских исследователей обнаружила, что во время полного солнечного затмения 11 августа 1999 года в Болгарии произошло снижение температуры воздуха на 6 - 7 градусов Цельсия.

Читайте также: Солнечное затмение в июле: как оно повлияет на здоровье

Кроме того, перед затмением меняется поведение птиц и насекомых. Так, ласточки собирались в большие стаи, то же самое сделали и мартыны. Птицы продолжали лететь даже учитывая плохую видимость. За 2 минуты до полной фазы начало постепенно затихать жужжание насекомых. К концу частичной фазы активность животных вернулась к обычному суточному ритму.

Что такое солнечное затмение?

В этот период Луна расположена между Солнцем и Землей и тем самым затмевает солнечный свет. В течение года происходит по меньшей мере два затмения Солнца, но не более пяти.

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.