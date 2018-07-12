19:14
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Космос

Редкое солнечное затмение можно увидеть уже этой ночью

865 Читати новину українською
Солнечное затмение 2018
Солнечное затмение 2018 / Фото из открытых источников

В ночь на пятницу, 13 июля, состоится солнечное затмение. Это явление смогут увидеть на южном побережье Австралии, на острове Тасмания и на части Антарктиды.

Об этом сообщает Time.

По данным NASA, подобное солнечное затмение, которое происходило в пятницу 13 числа, в последний раз происходило в декабре 1974 года. Следующее частичное затмение, которое состоится в пятницу 13-го числа, можно будет увидеть только в сентябре 2080.

Читайте также: Солнечное затмение 13 июля 2018: чем особенный этот день и как он скажется на знаках Зодиака

Где и когда можно увидеть солнечное затмение

Лучше всего затмение можно будет увидеть в городе Хобарт на острове Тасмания. Там будет видно 35% диаметра Солнца, покрытого Луной. Это произойдет в 13:24 по местному времени. Затмение будет видно и для жителей южного побережья Австралии. Правда с этого места видно будет как Луна закрывает менее четверти Солнца. Также затмение смогут увидеть полярники в северной части Антарктиды.

А вот украинцы этого явления не увидят, разве что во время трансляции в интернете. По киевскому времени солнечное затмение начнется 13 июля в 4:48, максимального апогея достигнет в 6:02. При этом уже в 7:13 Солнце снова выйдет из-за Луны.

Как Солнечное затмение влияет на Землю

Ученые утверждают, что существует влияние затмения на биологические процессы на Земле. Так, группа украинских исследователей обнаружила, что во время полного солнечного затмения 11 августа 1999 года в Болгарии произошло снижение температуры воздуха на 6 - 7 градусов Цельсия.

Читайте также: Солнечное затмение в июле: как оно повлияет на здоровье

Кроме того, перед затмением меняется поведение птиц и насекомых. Так, ласточки собирались в большие стаи, то же самое сделали и мартыны. Птицы продолжали лететь даже учитывая плохую видимость. За 2 минуты до полной фазы начало постепенно затихать жужжание насекомых. К концу частичной фазы активность животных вернулась к обычному суточному ритму.

Что такое солнечное затмение?
В этот период Луна расположена между Солнцем и Землей и тем самым затмевает солнечный свет. В течение года происходит по меньшей мере два затмения Солнца, но не более пяти.

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Космос Солнце
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
сегодня, 19:01 Экономическое неравенство в определенной степени является нужным, – экономист о рынке труда
Євгенія Мазур 14
В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
сегодня, 18:00 В МОН назвали топ-10 специальностей с наибольшим количеством государственных мест: перечень
61
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
183
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
сегодня, 18:00 Чому за напад на "кіборга" дали умовний строк, а за розірваний портрет Порошенка реальний термін
Дмитро Гнап 106
Какой будет весна в Украине: синоптики дают первые прогнозы
 22 января , 13:06
В Киеве ветераны перекрыли Крещатик: видео
 27 февраля , 14:28
Как возник дефицит газа, если украинцы два года переплачивали за него ради независимости от РФ
 5 марта , 15:23
С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах
8 марта , 15:01
Сегодня на землю может упасть китайская "Тяньгун-1": где приземлятся обломки
 1 апреля , 12:02
Падение китайской "Тяньгун-1": где приземлились обломки станции
 2 апреля , 11:26
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук