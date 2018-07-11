Солнечное затмение в июле: как оно повлияет на здоровье

Солнечное затмение 13 июля будет частичным, но и такие незначительные изменения в небе могут серьезно повлиять на здоровье определенных слоев населения.

Солнечное затмение 13 июля 2018 года нанести существенный вред физическому здоровью человека не может, но может быть присутствует определенный дискомфорт.

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Врачи предупреждают – солнечное затмение может негативно сказаться на самочувствии даже здорового человека. Влияние этого явления на поведение и самочувствие человека можно испытывать за две недели до его наступления.

Как влияет на людей солнечное затмение

Больше всего влияние затмения ощутят люди с эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники и метеозависимые.

В частности, как подтвердили исследования, через час после начала затмения у 70% гипертоников поднимается артериальное давление, сосуды сужаются, а сердце увеличивает мощность выброса крови, поэтому что кровь неравномерно поступает к полушариям головного мозга.

Почувствует воздействие и нервная система – в организме идет очень мощная нагрузка на систему регуляции, она фактически проверяется на прочность.

Также негативное влияние от затмения могут чувствовать люди, которые сейчас проходят курсы лечения от какого-либо заболевания.

Медики добавляют, чтобы сердечникам облегчить влияние затмения на организм, можно выпить несколько капель "медицинского коньяка" – настойку боярышника. Она имеет тонизирующее действие, регулирует работу сосудов, в частности, восстановит кровоток.

Кроме того, солнечное затмение вызывает у людей и животных чувство тревоги, может развиться состояние внутреннего душевного диссонанса.

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