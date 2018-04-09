Солнечные торнадо не являются аналогами земных атмосферных вихрей

Ученые, отследив направление движения плазмы в структурах солнечных торнадо, пришли к выводу, что они больше похожи на протуберанцы или волокна, состоящие из относительно холодной плазмы.

Об этом 3 апреля сообщили исследователи на Европейской неделе астрономии и космических наук.

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Чтобы понять природу таких плазменных структур группа астрономов во главе с Николасом Ламброссом проанализировала данные с трех космических аппаратов (IRIS, Hinode, SDO) и наземных солнечных обсерваторий, полученные в июле 2014 года. Ученые смогли определить, что магнитное поле в солнечном торнадо направлено горизонтально, а не вертикально, как в вулканических протуберанцах, при этом напряженность магнитного поля у основания структуры составляет около 30 Гауссов. Благодаря эффекту Доплера удалось узнать скорость движения плазмы, которая составила около 65 километров в секунду, длина торнадоподобных образований при этом составляет около 80 тысяч километров.

Торнадо на Солнце – смотрите видео

Получается, что торнадо больше похожи на протуберанцы или волокна, состоящие из относительно холодной плазмы, а результаты наблюдений не могут быть интерпретированы как вращение плазмы внутри образования. Видимо для земного наблюдателя "вращение", скорее всего, проекция на плоскость неба движения плазмы вдоль линий магнитного поля. Вопрос о природе этих плазменных структур остается открытым и результаты работы накладывают необходимые ограничения на будущие модели магнитных полей в таких образованиях и движение плазмы в них.

Композитное изображение "торнадоподобного" протуберанца, полученное 15 июля 2014 года в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне

Стоит отметить, что торнадоподобные плазменные образования впервые наблюдались на Солнце еще в начале XX века, новый всплеск интереса к ним начался несколько лет назад, когда космическая обсерватория SDO получила изображения этих структур с хорошей разрешающей способностью. На полученных видео и фотографиях было видно гигантские структуры, вращающиеся, похожие на земные торнадо, которые висели над фотосферой. Ранее предполагалось, что заряженные частицы в этих образованиях движутся вдоль силовых линий магнитных по спирали и могут играть важную роль в нагреве вещества солнечной короны.

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Что такое протуберанцы? Светлые образования из раскаленных газов, наблюдаемые в виде ярких выступлений разнообразной формы на краях солнечного диска. Если протуберанец возникает на фоне солнечного диска, то, благодаря низкой температуре плазмы, он выглядит темнее, чем фон.