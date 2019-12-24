Солодкі смаколики до святкового столу: рецепти від Євгена Клопетенка
Пропоную влаштувати масовий протест через цю паскудну погоду. Вам треба озброїтися борошном, яйцями, вершковим маслом, ромом або коньяком, апельсиновою цедрою, прянощами, чаєм, гірляндою з вогниками та м'якесенью ковдрою.
Бо ми в знак протесту будемо пекти смачнющі різдвяні пироги, печиво та кекси, їсти це все і запивати теплим чаєм під якийсь атмосферний зимовий фільм. Готові? Починаємо.
Зверніть увагу: Я не хочу бачити радянський союз у своїй тарілці, – Клопотенко
Штолен. Кайф, а не різдвяний пиріжок. До того ж, за моїм рецептом штолен без дріжджів, і на нього не треба чекати декілька тижнів. Спекти та з'їсти. Такий м'якесенький, з легким мигдалево-коньячним ароматом, класними сухофруктами та пряним анісовим сиропом.
Штрудель. Класний смаколик, рецепт якого я привізиз прямо з Відня. Справжнє кришталево крихке тісто філо, начинка з вершковими яблуками, хлібними крихтами та ромовими родзинками. Ой, то любов.
Імбирно-медове печиво. Його навіть описувати не треба. Воно божественне. Хрумке, пряне, солодке, різдвяне. Їсте, а в голові автоматично грає джингл белз.
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