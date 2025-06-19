Убийство 7-летней девочки в Одессе: задержан 31-летний мужчина, проводится расследование
- В Одессе расследуют убийство 7-летней девочки, тело которой нашли в подвале, подозревают 31-летнего местного жителя.
- Правоохранители проводят следственные действия для выяснения обстоятельств, решается вопрос о сообщении подозреваемому о подозрении и избрании меры пресечения.
В Одессе полиция расследует убийство 7-летней девочки, тело которой обнаружили в подвале недалеко от дома. По подозрению в преступлении задержали 31-летнего местного жителя.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.
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Что известно об убийстве 7-летней девочки
Правоохранители начали досудебное расследование по факту убийства малолетнего ребенка в Одессе.
В отделение полиции обратилась женщина с информацией о том, что ее 7-летняя дочь 18 июня вечером вышла из дома и не вернулась. Днем 19 июня в подвальном помещении вблизи жилого дома было обнаружено тело девочки с явными признаками насильственной смерти,
– говорится в сообщении.
В совершении умышленного убийства ребенка подозревают 31-летнего местного жителя. Его уже задержали правоохранители.
Сейчас решается вопрос относительно сообщения мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.
Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств трагедии проводятся все необходимые следственные действия.
Напомним, что последний раз девочку видели вечером 18 июня. Ребенка разыскивали сотни людей.