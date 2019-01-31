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      Соломон забил дебютный гол и помог "Шахтеру" получить крупную победу: видео

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      Шахтер победил Лех
      Шахтер победил Лех / shakhtar.com

      Донецкий "Шахтер" провел второй контрольный матч за один день. На этот раз "горняки" померялись силами с польским "Лехом".

      Шахтер – Лех 3:0
      Голы: Мораес, 31 Соломон, 84, Кайоде, 90

      Читайте также: Новичок "Шахтера" взял отсрочку от службы в армии, чтобы играть за "горняков"

      Первый гол "Шахтер" забил в середине первого тайма. Бразилец Жуниор Мораес замкнул подачу на дальней штанге и открыл счет в игре.

      Видео гола Мораеса

       

       

      Удвоил преимущество дончан в конце матча новичок Манор Соломон. Он получил мяч в штрафной, качнул двух защитников и пробил точно в дальний угол. Разгромным счет сделал легионер Кайоде, который забил на 90-й минуте.

      Таким образом "Шахтер" победил "Лех" со счетом 3:0.

      Ранее сегодня "горняки" победили скромный датский клуб "Хобро". Победу дончанам принес гол бразильца Жуниора Мораеса.

      Следующий контрольный матч "Шахтер" сыграет 3 февраля против сербского "Партизана".

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      Теги: Футбол Спорт Шахтер
      Источник: 24 Канал
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