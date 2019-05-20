20:31
20 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РОСПУСК РАДЫ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Солонтай объяснил, что на самом деле означает роспуск ВР и почему это не выход

      379 Читати новину українською

      Прямо во время инаугурационной речи новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду. Напомним, что именно этого пытались избежать парламентарии, чтобы еще полгода продержаться на посту.

      Как отметил политический эксперт Александр Солонтай в прямом эфире 24 канала, Владимир Зеленский поднял очень важные вопросы, в частности, о принятии избирательного кодекса.

      Читайте также: Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку

      Однако, заявления о роспуске Верховной Рады не только не имеют законной силы, так еще и не очень логичны.

      Роспуск означает, что выборы состоятся здесь и сейчас по сокращенной процедуре, но согласно действующему законодательству. Когда старое избирательное законодательство не действует, принимается новое. Но кто его будет принимать, если мы отпустили парламентариев,
      – отметил Солонтай.

      Он подчеркнул, что таким образом, депутаты слышат два совершенно разных посыла: с одной стороны принять новый избирательный кодекс, а с другой – уйти. Также эксперт отметил, если не изменить законодательство, то в парламент зайдут люди старой системы.


      Почему не стоит распускать Верховную Раду

      Мы уже трижды избирали по старым правилам и получали некачественный парламент. Потому что нельзя получить качественную Верховную Раду, если выбирать ее по закрытым избирательным спискам и мажоритарным округам,
      – отметил Солонтай.

      Он напомнил, что невозможно за два месяца принять избирательное законодательство и по новым правилам избираться в парламент. Единственным правильным вариантом, по мнению эксперта, было бы в течение месяца реформировать избирательное законодательство и уже потом распускать Раду.

      Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главномв материале 24 канала

      blog_ava
      Роспуск Верховной Рады: что говорит закон и когда будут выборы
      сегодня
      2471
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Гройсман Владимир Зеленский Законодательство Парламентские выборы 2019 Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Селфи, поцелуи и досрочные выборы: что западные медиа пишут об инаугурации Зеленского
      сегодня , 20:06 Селфи, поцелуи и досрочные выборы: что западные медиа пишут об инаугурации Зеленского
      Світлана Попова 177
      Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      сегодня , 17:38 Зеленський вразив: жорсткі вимоги нетипового президента
      Артем Овдієнко 3384
      Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку
      сегодня , 17:38 Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку
      1152
      Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      сегодня , 17:30 Напад на Стерненка: Портнов і Шарій зухвало називають активіста вбивцею
      Леонід Остальцев 357
      Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      сегодня , 16:30 Нові обличчя: кого ми побачимо у парламенті
      Крістіна Бердинських 546
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук