Солонтай объяснил, что на самом деле означает роспуск ВР и почему это не выход

Прямо во время инаугурационной речи новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду. Напомним, что именно этого пытались избежать парламентарии, чтобы еще полгода продержаться на посту.

Как отметил политический эксперт Александр Солонтай в прямом эфире 24 канала, Владимир Зеленский поднял очень важные вопросы, в частности, о принятии избирательного кодекса.

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Однако, заявления о роспуске Верховной Рады не только не имеют законной силы, так еще и не очень логичны.

Роспуск означает, что выборы состоятся здесь и сейчас по сокращенной процедуре, но согласно действующему законодательству. Когда старое избирательное законодательство не действует, принимается новое. Но кто его будет принимать, если мы отпустили парламентариев,

– отметил Солонтай.

Он подчеркнул, что таким образом, депутаты слышат два совершенно разных посыла: с одной стороны принять новый избирательный кодекс, а с другой – уйти. Также эксперт отметил, если не изменить законодательство, то в парламент зайдут люди старой системы.



Почему не стоит распускать Верховную Раду

Мы уже трижды избирали по старым правилам и получали некачественный парламент. Потому что нельзя получить качественную Верховную Раду, если выбирать ее по закрытым избирательным спискам и мажоритарным округам,

– отметил Солонтай.

Он напомнил, что невозможно за два месяца принять избирательное законодательство и по новым правилам избираться в парламент. Единственным правильным вариантом, по мнению эксперта, было бы в течение месяца реформировать избирательное законодательство и уже потом распускать Раду.

Инаугурация Владимира Зеленского: коротко о главном – в материале 24 канала