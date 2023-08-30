Соловйов вирішив поділитися своїми "міркуваннями" про атаку дронів на Псков під час одного зі своїї пропагандистських ефірів, пише 24 Канал. За його словами, після удару дронів по аеродрому в Пскові є "ряд очевидних питань".

Пропагандисти, який втратив розум від люті, довго підбирав слова, щоб описати атаку дронів на Псков. Зокрема, він зауважив, що місто Псков розташоване поряд з кордонами НАТО.

Відповідно, Соловйов вирішив розвинути свої фантазії, мовляв, безпілотники нібито були запущені з країн Балтії. Цікаво те, що російська влада офіційно звинувачує Україну в атаці дронів.

Натомість пропагандист не вірить, що дрони могли долетіли до Пскова з України. Відтак, хвороблива фантазія наштовхнула Соловйова на думку, що дрони атакували Росію з території країн Балтії.

"З території Прибалтики? Знищити нах*ен Прибалтику, якщо так. Стерти з лиця Землі", – кричав Соловйов, мов, зійшов з розуму.