Кремлівський пропагандист Владімір Соловйов втратив клепку після атаки дронів на російський Псков. Рупор Кремля погрожує знищити країни Балтії.

Соловйов вирішив поділитися своїми "міркуваннями" про атаку дронів на Псков під час одного зі своїї пропагандистських ефірів, пише 24 Канал. За його словами, після удару дронів по аеродрому в Пскові є "ряд очевидних питань".

Пропагандисти, який втратив розум від люті, довго підбирав слова, щоб описати атаку дронів на Псков. Зокрема, він зауважив, що місто Псков розташоване поряд з кордонами НАТО.

Відповідно, Соловйов вирішив розвинути свої фантазії, мовляв, безпілотники нібито були запущені з країн Балтії. Цікаво те, що російська влада офіційно звинувачує Україну в атаці дронів.

Натомість пропагандист не вірить, що дрони могли долетіли до Пскова з України. Відтак, хвороблива фантазія наштовхнула Соловйова на думку, що дрони атакували Росію з території країн Балтії.

"З території Прибалтики? Знищити нах*ен Прибалтику, якщо так. Стерти з лиця Землі", – кричав Соловйов, мов, зійшов з розуму.