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      Сон менее 6 часов увеличивает риск развития смертельной болезни

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      Сон менее 6 часов увеличивает риск атеросклероза
      Сон менее 6 часов увеличивает риск атеросклероза / progressyourhealth.com

      Эксперты из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований (CNIC) обнаружили опасность короткого или неглубокого сна – он увеличивает риск развития атеросклероза.

      В исследовании приняли участие более четырех тысяч человек со средним возрастом 46 лет, большинство из них – мужчины, пишет JACC Journals.

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      Специалисты разделили участников на четыре группы, в каждой из которых было разное количество сна:

      1. до 6 часов;
      2. от 6 до 7 часов;
      3. от 7 до 8 часов;
      4. более 8 часов.

      Известно также, что участники не имели проблем с сердечно-сосудистой системой. Ученые в течение 7 дней проводили измерения с помощью электронного прибора актиграфа.

       
      Актиграф – что это?

      Это устройство, которое измеряет продолжительность и качество сна.

      via GIPHY

      Исследование показало, что у группы, сон которой был менее шести часов, на 27% был выше риск развития атеросклероза. А вот у тех людей, чей сон был нарушен, имели на 34% большую склонность к возникновению "атеросклеротических бляшек" в сравнении с теми, кто не имел проблем со сном.

       
      Атеросклероз – что это?

      Это хроническое заболевание, преимущественно поражающее крупные артериальные сосуды. Атеросклероз характеризуется уплотнением артериальной стенки вследствие разрастания соединительной ткани из-за отложения желтого жирового вещества на внутренней поверхности стенок артерий, образованием "атеросклеротических бляшек".

      Поток крови уменьшается и увеличивается кровяное давление, что может привести к инфаркту, инсульту и некоторым другим заболеваниям в среднем и пожилом возрасте.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Сердечно-сосудистые заболевания Здоровье Лечение
      Источник: 24 Канал
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