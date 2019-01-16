Сон менее 6 часов увеличивает риск развития смертельной болезни

Эксперты из испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований (CNIC) обнаружили опасность короткого или неглубокого сна – он увеличивает риск развития атеросклероза.

В исследовании приняли участие более четырех тысяч человек со средним возрастом 46 лет, большинство из них – мужчины, пишет JACC Journals.

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Специалисты разделили участников на четыре группы, в каждой из которых было разное количество сна:

до 6 часов; от 6 до 7 часов; от 7 до 8 часов; более 8 часов.

Известно также, что участники не имели проблем с сердечно-сосудистой системой. Ученые в течение 7 дней проводили измерения с помощью электронного прибора актиграфа.

Актиграф – что это? Это устройство, которое измеряет продолжительность и качество сна.

Исследование показало, что у группы, сон которой был менее шести часов, на 27% был выше риск развития атеросклероза. А вот у тех людей, чей сон был нарушен, имели на 34% большую склонность к возникновению "атеросклеротических бляшек" в сравнении с теми, кто не имел проблем со сном.

Атеросклероз – что это? Это хроническое заболевание, преимущественно поражающее крупные артериальные сосуды. Атеросклероз характеризуется уплотнением артериальной стенки вследствие разрастания соединительной ткани из-за отложения желтого жирового вещества на внутренней поверхности стенок артерий, образованием "атеросклеротических бляшек". Поток крови уменьшается и увеличивается кровяное давление, что может привести к инфаркту, инсульту и некоторым другим заболеваниям в среднем и пожилом возрасте.

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