Сон при свете опасен для здоровья, – ученые

Последние медицинские исследования ученых показали, что сон при дневном свете негативно влияет на метаболическую функцию организма.

К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Фейнберг, пишет AASM.

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Они установили, что людям с лишним весом противопоказано спать при включенном свете.

"Наши исследования показывают, что сон при свете оказывает сильное влияние на показатели резистентности к инсулину", – прокомментировал доктор Айви Чунг Мейсон.

На показатели резистентности к инсулину влияет даже одна ночь сна при включенном свете. Такой сон уменьшает способность клеток реагировать на действие инсулина, который переносит глюкозу из кровотока, и предшествует развитию диабета второго типа и ожирения.

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