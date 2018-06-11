22:19
11 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
28°C 12°C
  • вторник
    26°C 15°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российские мигранты в подвалах. Это Россиюшка!
Вєсті Кремля
22:02, 9 июня
Вести.UA. Жир. Влюбленная Чорновол. Тимошенко против Супрун
Вєсті.UA
21:32, 9 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Сон при свете опасен для здоровья, – ученые

53 Читати новину українською
Сон при свете опасен для здоровья
Сон при свете опасен для здоровья / seealternativeswellness.com

Последние медицинские исследования ученых показали, что сон при дневном свете негативно влияет на метаболическую функцию организма.

К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Фейнберг, пишет AASM.

Читайте также: Ученые назвали привычку, которая продлевает жизнь

Они установили, что людям с лишним весом противопоказано спать при включенном свете.

"Наши исследования показывают, что сон при свете оказывает сильное влияние на показатели резистентности к инсулину", – прокомментировал доктор Айви Чунг Мейсон.

На показатели резистентности к инсулину влияет даже одна ночь сна при включенном свете. Такой сон уменьшает способность клеток реагировать на действие инсулина, который переносит глюкозу из кровотока, и предшествует развитию диабета второго типа и ожирения.

via GIPHY

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье исследования
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чего ждать от встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
сегодня, 22:01 Чего ждать от встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Віталій Кулик 65
Наличный курс валют 11 июня: доллар и евро упали после резкого скачка
сегодня, 19:40 Наличный курс валют 11 июня: доллар и евро упали после резкого скачка
283
Розгін мітингу під Радою: кого досі переслідують підлеглі Авакова та Луценка
сегодня, 21:30 Розгін мітингу під Радою: кого досі переслідують підлеглі Авакова та Луценка
Єгор Соболєв 86
"Высадка в Нормандии": что изменится для Украины?
сегодня, 21:01 "Высадка в Нормандии": что изменится для Украины?
250
ТОП-5 маршрутов для походов: от новичков до профи
сегодня, 20:02 ТОП-5 маршрутов для походов: от новичков до профи
Настя Сукач 67
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук