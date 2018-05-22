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Sony анонсировала выход новых планшетов: чем интересна новинка

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Sony анонсировала выход новых планшетов
Sony анонсировала выход новых планшетов / Фото из свободных источников

Сегодня, 22 мая, компания Sony объявила о расширении своей линейки устройств на Digital Paper, которая уже снискала популярность среди пользователей.

Об этом сообщает fainaidea.

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Вскоре на рынке может появиться специальный планшет на основе Digital Paper под индексом DPT-CP1 с 10,3-дюймовым дисплеем и несколько расширенным функционалом, по сравнению со старшей моделью на 13 дюймов DPT-RP1 от Sony. А уже сейчас все желающие могут осуществить предварительный заказ нового девайса.

Стоит отметить, что планшеты и обычные электронные книги действительно продолжают стремительно терять в своей популярности и степени использования среди разных категорий пользователей. Главным образом эта тенденция набирает обороты в связи с тем, что недавно появились в массовом доступе устройства на Digital Paper, которые имеют большие возможности.

Планшет Sony
Планшет от Sony получит несколько интересных функций

В целом они больше похожи на полноценные книги, которые позволяют пользователям вручную делать заметки и даже некоторые рисунки специальным стилусом. В новой модели планшета на Digital Paper от Sony будет добавлена одна очень полезная и интересная особенность – устройство научится считывать степень давления при нажатии пользователем на экран, будь то стилус или палец. Несмотря на такую простую идею, воплотить ее на Digital Paper не так-то просто, однако Sony не опозорится.

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Разумеется, пользователям будут доступны Bluetooth и Wi-Fi, которые распространены в подавляющем большинстве электронных книг формата E-Ink, которые постепенно теряют популярность.

Планшет Sony
Сравнение планшетов с 10-дюймовым и 13-дюймовым дисплеем от Sony

Сообщается также стартовая цена устройства, которая составит 600 долларов (около), что на 100 долларов меньше по сравнению с предыдущей старшей моделью от Sony. Остается лишь ждать финального релиза.

Что такое Digital Paper? Это устройство, которое предназначено для удобного управления своими записями. С его помощью можно как создавать новые электронные документы, так и загружать отсканированные документы, написанные от руки. Всевозможные функции правок и корректировок есть, а скорость обработки данных находится на уровне компьютеров.

Теги: Техно планшеты Sony Гаджеты
Источник: 24 Канал
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