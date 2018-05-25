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Sony может прекратить производство смартфонов: названа причина

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Sony прекратит производство смартфонов
Sony прекратит производство смартфонов / Фото из открытых источников

Генеральный директор компании Sony Кеничиро Йошида в плане развития корпорации на ближайшие 3 года сделал акцент на сервисах, а не на пользовательской электронике (смартфонах, камерах и даже игровых приставках PlayStation).

Об этом сообщает PhoneArena.

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Сейчас эту информацию в компании официально не подтвердили, хотя обозреватель PhoneArena подозревает, что производитель может отказаться именно от разработки смартфонов из-за низких показателей продаж. Стоит отметить, что в этом году компании удалось продать лишь 10 миллионов смартфонов, а в прошлом году этот показатель был почти в 2 раза больше –  22,5 миллиона.

Зато продажи PlayStation 4 в последнем квартале упали на 18%. Руководство компании недавно сообщило, что консоль выходит на финальный этап своего жизненного цикла. Однако приставка до сих пор является большим источником дохода компании.

Теги: Техно Sony Игры Гаджеты
Источник: 24 Канал
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