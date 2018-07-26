Sony объявила "дату смерти" PlayStation 4

Игровая консоль Sony PlayStation 4 дебютировала почти 5 лет назад, и уже в самом начале не могла похвастаться выдающимися техническими характеристиками. Недавно президент игрового подразделения Sony сообщил, что компания все же планирует "убить" PS4 и даже назвал приблизительную дату "смерти" консоли.

Об этом сообщает MiceTimes.

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Сейчас возможностей PlayStation 4 Pro (улучшенной версии PlayStation 4) уже может быть недостаточно в современных реалиях. Игровые студии за последние месяцы говорили об исчерпании потенциала этой консоли, то есть ее технических возможностей не хватает для реализации всех идей и планов, которые существуют в сознании создателей игровых проектов.

Разумеется, в самой Sony понимают эту проблему и наверняка полным ходом работают над созданием PlayStation 5, к сожалению, пока в полном секрете от всего мира. Единственное, что удалось выведать в интервью у президента игрового подразделения Sony Джона Кодера это предполагаемый конец жизненного цикла приставки. Компания продолжит реализацию консоли PlayStation 4 в различных модификациях в марте 2021, затем устройство исчезнет из продажи.

К счастью, это не значит, что гипотетическая PlayStation 5 выйдет не раньше 2021 года. Например, игровая приставка седьмого поколения PlayStation 3 продавалась для японского рынка по май 2017 (продажа в США закончилась в октябре 2016 года), то есть она несколько лет вполне успешно продавалась параллельно с PlayStation 4.

Презентация PlayStation 4 Pro – смотрите видео

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