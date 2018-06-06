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Sony обновила список бесплатных игр для PlayStation 4: 11 новинок для геймеров

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11 новых бесплатных игр для PlayStation 4
11 новых бесплатных игр для PlayStation 4 / Фото из открытых источников

От официальных источников стало известно, что игровая приставка PS5 поступит на полки магазинов не раньше, чем через 3 года. В связи с этим, консоль PlayStation 4 остается актуальной и чтобы повысить интерес к ней компания Sony решила сделать 11 игр для этой приставки бесплатными.

Об этом сообщает akket.com.

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Начиная с сегодняшнего дня, 6 июня, владельцам приставки Sony PlayStaion 4 доступно сразу 11 новых бесплатных видеоигр, однако некоторые из них ранее уже выходили для консолей PS3 и PS2, то есть многие из них это просто переизданные версии старых видеоигр. За счет обновления подписки на PlayStation Now общая численность бесплатных игр достигает 650 штук.

Стоит отметить, что подписка PlayStation Now – это своего рода пропуск для доступа к множеству популярных игр. Оплачивая за нее определенную сумму денег в месяц (около 10 долларов), геймер получает неограниченный доступ ко всем 650 играм, в которые можно играть одному или с друзьями, или же использовать мультиплеер. Также оформить на данный сервис подписку можно сразу на год, благодаря чему удастся сэкономить до 20 долларов, потому как в таком случае она обойдется всего в 100 долларов. Однако такие цены актуальны только для новых пользователей.

Список игр для PlayStation 4, которые стали бесплатными:

  1. Adam’s Venture: Origins;
  2. Aegis of Earth: Protonovus Assault;
  3. Arc the Lad: Twilight of the Spirits;
  4. Firefighters: The Simulation;
  5. Kinetica;
  6. Okage: Shadow King;
  7. Seasons After Fall;
  8. Sebastien Loeb Rally Evo;
  9. Sniper Elite 3 Ultimate Edition;
  10. Table Top RacingWild Arms 3;
  11. WRC 5 FIA World Rally Championship.

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Теги: Гаджеты Техно Sony Игры
Источник: 24 Канал
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