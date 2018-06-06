Sony обновила список бесплатных игр для PlayStation 4: 11 новинок для геймеров

От официальных источников стало известно, что игровая приставка PS5 поступит на полки магазинов не раньше, чем через 3 года. В связи с этим, консоль PlayStation 4 остается актуальной и чтобы повысить интерес к ней компания Sony решила сделать 11 игр для этой приставки бесплатными.

Об этом сообщает akket.com.

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Начиная с сегодняшнего дня, 6 июня, владельцам приставки Sony PlayStaion 4 доступно сразу 11 новых бесплатных видеоигр, однако некоторые из них ранее уже выходили для консолей PS3 и PS2, то есть многие из них это просто переизданные версии старых видеоигр. За счет обновления подписки на PlayStation Now общая численность бесплатных игр достигает 650 штук.

Стоит отметить, что подписка PlayStation Now – это своего рода пропуск для доступа к множеству популярных игр. Оплачивая за нее определенную сумму денег в месяц (около 10 долларов), геймер получает неограниченный доступ ко всем 650 играм, в которые можно играть одному или с друзьями, или же использовать мультиплеер. Также оформить на данный сервис подписку можно сразу на год, благодаря чему удастся сэкономить до 20 долларов, потому как в таком случае она обойдется всего в 100 долларов. Однако такие цены актуальны только для новых пользователей.

Список игр для PlayStation 4, которые стали бесплатными:

Adam’s Venture: Origins; Aegis of Earth: Protonovus Assault; Arc the Lad: Twilight of the Spirits; Firefighters: The Simulation; Kinetica; Okage: Shadow King; Seasons After Fall; Sebastien Loeb Rally Evo; Sniper Elite 3 Ultimate Edition; Table Top RacingWild Arms 3; WRC 5 FIA World Rally Championship.

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