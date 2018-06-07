Sony представила новую компактную камеру: характеристики и цена

Компания Sony представила новую модель компактной цифровой камеры RX100 VI. Главное отличие этой камеры, которое отличает ее на фоне предшественников, это использование объектива с более широким диапазоном фокусных расстояний.

Об этом сообщает издание The Verge.



Также RX100 VI имеет существенно улучшенную встроенную в объектив оптическую систему стабилизации изображения, эффективную до четырех ступеней экспозиции.

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Правда, новый объектив камеры RX100 VI не может похвастаться светосилой, которая была доступна в предыдущей версии f/1.8-2.8, его максимальное значение диафрагмы составляет f/2.8-4.5.



Остальные характеристики Sony RX100 VI такие же, как и в предыдущих моделях, в частности 20,1-мегапиксельный сенсор диагональю 1 дюйм.

Камера RX100 VI от Sony

Камера Sony RX100 VI может вести серийную съемку со скоростью до 24 кадров в секунду, записывать видео с разрешением 4K и вести высокоскоростную запись видео с частотой 960 кадров в секунду. Также новинка поддерживает HDR при съемке видео и улучшенную функцию отслеживания взгляда.



Камера Sony RX100 VI поступит в продажу уже в июле. Ее стоимость составит 1200 долларов или 31 200 гривен.

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