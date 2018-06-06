Sony представляет смартфон, который "представляет опасность" для Samsung Galaxy S9

Японская корпорация Sony уже представила публике три новых смартфона топового уровня: Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact и Xperia XZ2 Premium. Все эти мобильные устройства уже оказались на полках магазинов, но в базе данных TENAA пользователи заметили новый флагман Sony Xperia XZ2 Pro, который может "потопить" своего главного конкурента Samsung Galaxy S9.

Об этом сообщает akket.com.

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Как удалось выяснить, мобильное устройство топового уровня от Sony имеет модельный номер HB 8166. Эксперты уверены, что под таким наименованием скрывается Xperia XZ2 Pro.



Сам телефон оснащен 5,8-дюймовым OLED-экраном, аккумулятором емкостью 3400 миллиампер часов с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge, а также слотом для установки двух SIM-карт. Прямо "из коробки" на него будет установлена ​​операционная система Android 8.1 Oreo с фирменной графической оболочкой производителя.



Хотя других данных об этом телефоне в базе данных китайского сертифицированного ведомства и нет, однако они уже известны от ряда других источников.



Характеристики Sony HB 8166 (Xperia XZ2 Pro)

В частности, Sony Xperia XZ2 Pro приписывают дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2880 х 1440 пикселей (QHD +), 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, разъем USB Type-C, графический ускоритель Adreno 630, модем X20 LTE с поддержкой скорости передачи данных до 1,2 Гбит/с, а также 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ постоянной памяти.

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Пока точно неизвестно, чем именно модель Xperia XZ2 Pro будет отличаться от Xperia XZ2 Premium, анонсированной еще в апреле нынешнего года. Есть мнение, что ключевой особенностью новинки окажется тройная основная камера, как в Huawei P20 Pro. Если это так, то будущие владельцы этого мобильного устройства могут рассчитывать на поддержку 5-кратного гибридного зума и отличный уровень детализации даже в условиях нехватки света.



Поскольку новый флагман Sony уже прошел сертификацию, его презентация должна состояться в ближайшие два месяца.

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