Sony прекратит разработку игр для PlayStation Vita

Компания Sony объявила, что прекращает выпускать картриджи с играми для PlayStation Vita в США и странах Европы. Компания сообщила разработчикам, что производство прекратят 31 мая 2019 года, а последние заказы на физические копии будут принимать до 15 февраля.

Об этом сообщает Kotaku.

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Стоит отметить, что азиатское подразделение Sony продолжит выпуск физических носителей: в Японии PlayStation Vita до сих пор пользуется популярностью благодаря большой базе JRPG-проектов.

Сторонние разработчики могут и дальше создавать игры для PlayStation Vita, новинки для портативной консоли можно продавать в цифровой версии с помощью сервиса PlayStation Network. Однако для запуска игр поклонникам консоли придется приобрести дополнительные проприетарные карты памяти, совместимые с устройством.

Создатели PlayStation Vita не намерены вкладывать средства в развитие консоли, ведь приставка не выдерживает высокой конкуренции с мобильными устройствами. Поэтому в текущих рыночных условиях компания не рассматривает вариантов выпуска улучшенной или новой версии PlayStation Vita.

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Что такое PlayStation Vita? Это портативная игровая приставка, разработанная Sony Computer Entertainment. Впервые ее представили в Японии 17 декабря 2011 года, а в Северной Америке и Европе – 22 февраля 2012 года. На разных этапах разработки она имела названия NGP и PSP2. Консоль поддерживает как игры на физических носителях (карты памяти PlayStation Vita card), так и цифровые копии, загруженные с PlayStation Network. PlayStation Vita может запускать игры своей предшественницы (PlayStation Portable) с помощью эмуляции.