Sony разрабатывает два новых планшета, которые презентует уже летом

Компания Sony разрабатывает два новых планшета, которые могут презентовать уже в этом году.

Об этом пишет keddr.com, ссылаясь на информацию от инсайдеров.

Как известно, последним планшетом, который выпустила компания Sony, была модель Xperia Z4 Tablet, представленная в 2015 году. С того времени японская компания больше не выпускала подобных устройств.

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При этом в коде одной из последних версий фирменного приложения "Камера Sony" нашли упоминание о двух моделях планшетов, оснащенных 8-дюймовым и 10,1-дюймовым дисплеями. Это свидетельствует о том, что Sony готовится пополнить линейку устройств Xperia XZ2 еще и двумя планшетами.



Новинки должны быть представлены летом 2018 года вместе с флагманским смартфоном Xperia XZ2 Pro.