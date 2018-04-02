Sony резко снизила цены на PlayStation VR

Компания Sony существенно снизила цены на свои гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR. Цены снижены почти на всем рынке, в том числе и в Украине.

Об этом сообщает издание tehnot.com.



Так, PlayStation VR в США стоит 299 долларов. В Европе стоимость этой продукции – 299 евро, а для Великобритании – 259 фунтов.

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В комплект входит гарнитура, камера и код для загрузки VR Worlds.

В Украине цена упала, в том числе на игровые компоненты. Так, комплект Sony PlayStation VR, камера, Gran Turismo Sport и VR Worlds стоит 10 599 гривен. При этом ранее его стоимость составляла 14 999 гривен.