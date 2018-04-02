20:01
2 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
7°C 2°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 6°C
  • четверг
    13°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Sony резко снизила цены на PlayStation VR

112 Читати новину українською
Sony резко снизила цены на PlayStation VR
Sony резко снизила цены на PlayStation VR / itc.ua

Компания Sony существенно снизила цены на свои гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR. Цены снижены почти на всем рынке, в том числе и в Украине.

Об этом сообщает издание tehnot.com.

Так, PlayStation VR в США стоит 299 долларов. В Европе стоимость этой продукции – 299 евро, а для Великобритании – 259 фунтов.

Читайте также: Xiaomi презентовали "игровой" рюкзак Mi Geek Shoulder Bag

В комплект входит гарнитура, камера и код для загрузки VR Worlds.

В Украине цена упала, в том числе на игровые компоненты. Так, комплект Sony PlayStation VR, камера, Gran Turismo Sport и VR Worlds стоит 10 599 гривен. При этом ранее его стоимость составляла 14 999 гривен.

Теги: Техно Гаджеты Игры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
сегодня, 19:01 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач 43
Чому новий голова НАЗК Мангул – людина цілком вірна Порошенку
сегодня, 18:00 Чому новий голова НАЗК Мангул – людина цілком вірна Порошенку
Дмитро Гнап 44
Украинцев хотят заставить платить алименты на содержание родителей
сегодня, 18:44 Украинцев хотят заставить платить алименты на содержание родителей
570
Sony резко снизила цены на PlayStation VR
сегодня, 19:10 Sony резко снизила цены на PlayStation VR
112
Росіяни переходять на новий формат окупації Донбасу – як це вплине на Україну
сегодня, 17:03 Росіяни переходять на новий формат окупації Донбасу – як це вплине на Україну
Олексій Чибісов 3012
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук