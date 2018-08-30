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Sony устроила очередную акцию для PlayStation: какие игры стали доступнее

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Sony устроила очередную акцию для PlayStation
Sony устроила очередную акцию для PlayStation / unsplash

Игровая приставка PlayStation 4 каждый день приближается к своей "смерти", однако до появления ее полноценной замены больше года. Поэтому компания Sony пытается различными способами удержать интерес пользователей к консоли. Вчера, 29 августа, производитель объявил, что начнет бесплатно раздавать игры для PlayStation разных поколений.

Об этом сообщает akket.com.

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Уже в сентябре нынешнего года все пользователи PlayStation 4, у которых есть подписка PS Plus получат кучу новых игр, поиграть в которые можно будет совершенно бесплатно. Важно заметить, что хотя за эту подписку и нужно платить деньги, однако при создании новой учетной записи компания Sony бесплатно предоставляет 2-недельный тестовый период, в течение которого пользоваться всеми ее преимуществами можно абсолютно бесплатно.

На этот раз геймеров ждут действительно крайне крутые и интересные видеоигры, одной из которых станет Destiny 2. Также все владельцы PlayStation 4 смогут поиграть в God of War III Remastered, которая считается лучшей за всю историю серии. Также владельцам японской игровой приставки предложат еще несколько игр, названия которых компания Sony обещает раскрыть чуть позже.

Какие игры Sony раздаёт бесплатно – смотрите видео

 

Обладатели PS3 бесплатно смогут поиграть в Another World – 20th Anniversary Edition и QUBE Director's Cut. Владельцам портативной приставки PS Vita предоставят полный доступ к видеоиграм Sparkle 2 и Foul Play. Важно понимать, что для всех этих игр нужна подписка PS Plus.

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Теги: Техно PlayStation Sony Игры
Источник: 24 Канал
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