Sony выпустит новую фирменную оболочку, которая заменит Xperia Home

Японская компания Sony работает над разработкой новой фирменной оболочки для собственных смартфонов. Об этом представители бренда написали в комментариях к новости об отказе компании от дальнейшего развития Xperia Home, которая в дальнейшем перестанет получать обновления, расширяющие ее функциональность.

Об этом говорится на сайте Androidinsider.

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Сотрудники Sony отказались комментировать причины, по которым решили заменить Xperia Home новой оболочкой. Вероятно, производитель сделал вывод, что разработка лаунчера с нуля будет иметь такие же расходы, как и процесс модернизации уже существующего. Такое решение позволит компании более основательно сосредоточиться на новых идеях.

По некоторым данным, Sony представит новую оболочку уже этой осенью. Разработка будет базироваться на финальной версии Android P и отличаться от Xperia Home переработанной системой управления. В качестве нового способа взаимодействия с интерфейсом фирменных смартфонов будут использоваться жесты по аналогии с iOS.

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