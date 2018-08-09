Sony Xperia XZ2 Premium с невороятной камерой уже в Украине: цена смартфона

На сайте украинского интернет-магазина "Алло" появился флагман от компании Sony Xperia XZ2 Premium. Кроме флагманского чипсета Snapdragon 845 новинка оборудована одной из лучших камер на рынке и 4К-дисплеем.

Об этом говорится на официальном сайте "Алло".

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Сейчас новинки еще нет в свободной продаже, но на сайте можно уже осуществить предварительные заказы. Откровенно говоря, цены на Xperia XZ2 Premium "кусаются": модификация с 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего хранилища обойдется пользователям в 27 999 гривен. Стоит отметить, что официальная цена, которую анонсировала компания, составляет 999 долларов (около 26 500 гривен), что на 1500 тысячи меньше, чем заявленная в Украине. По информации "Алло", смартфон появится в свободной продаже уже 21 августа в двух цветах: черном и серебристом.

Sony Xperia XZ2 Premium уже можно заказать в Украине

Характеристики Sony Xperia XZ2 Premium

Напомним, Sony Xperia XZ2 Premium получил 8-ядерный процессор Snapdragon 845, который работает в паре с графическим ускорителем Adreno 630. Также смартфон оборудовали 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Sony Xperia XZ2 Premium будет продаваться в двух цветах – черном и серебристом

Главной особенностью нового флагманского Xperia XZ2 Premium стала новая система с двумя камерами, которая обеспечивает высокое качество снимков даже в условиях низкого освещения. Основная камера имеет большой 19-мегапиксельный датчик Exmor RS. Второстепенный датчик – монохромный на 12 мегапикселей. Он предназначен для повышения производительности в условиях плохого освещения. Модуль камеры и Fusion ISP, которые компания продемонстрировала на MWC, также разместили и в XZ2 Premium для охвата изображений с ISO 51,200 и видео с ISO 12,800. Также камера позволяет снимать видео в формате 4K HDR.

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Фронтальная камера также может похвастаться впечатляющими характеристиками. Она имеет встроенный 13-мегапиксельный датчик Exmor RS с ISO до 3200.

Обзор Sony Xperia XZ2 Premium – смотрите видео

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