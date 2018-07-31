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Sony Xperia XZ2 Premium поступил в продажу: сколько стоит смартфон с невероятной камерой

85 Читати новину українською
Sony Xperia XZ2 Premium
Sony Xperia XZ2 Premium / slashgear.com

Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium уже можно приобрести на Amazon и Best Buy. Устройство можно приобрести по цене предзаказа – от 999 долларов (26 000 гривен).

Об этом сообщает prostotech.com.

Sony Xperia XZ2 стал первым смартфоном, получившим 4K HDR-сенсорный дисплей. Устройство работает на чипсете Snapdragon 845, и имеет 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

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Основная камера имеет двойной модуль на 19 и 12 МП, селф-камера – разрешение 13 Мп. Батарея Sony Xperia XZ2 имеет емкость 3540 мАч. Смартфон работает под управлением Android 8.0 Oreo.

Устройство работает на батарее емкостью 3540 мАч.

Sony Xperia XZ2: обзор

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Теги: Техно Смартфоны Sony Amazon
Источник: 24 Канал
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