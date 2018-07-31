Sony Xperia XZ2 Premium поступил в продажу: сколько стоит смартфон с невероятной камерой

Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium уже можно приобрести на Amazon и Best Buy. Устройство можно приобрести по цене предзаказа – от 999 долларов (26 000 гривен).

Об этом сообщает prostotech.com. Sony Xperia XZ2 стал первым смартфоном, получившим 4K HDR-сенсорный дисплей. Устройство работает на чипсете Snapdragon 845, и имеет 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Читайте также: Как снимает смартфон Sony Xperia XZ2 Premium: камера впечатляет Основная камера имеет двойной модуль на 19 и 12 МП, селф-камера – разрешение 13 Мп. Батарея Sony Xperia XZ2 имеет емкость 3540 мАч. Смартфон работает под управлением Android 8.0 Oreo. Устройство работает на батарее емкостью 3540 мАч. Sony Xperia XZ2: обзор Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно