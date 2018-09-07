Сонячна електростанція для дому: прогнози окупності перевершили сподівання

Скільки заробляє домашня сонячна електростанція у різні пори року? Як впливає на її ефективність погода? Чи виправдовуються прогнози окупності? Сайт 24 каналу продовжує серію публікацій про те, як мрію про сонячну електростанцію зробити в Україні реальністю.

Етап 1 – районний підрозділ обленерго (РП)

Етап 2 – банк

Етап 3 – підготовчі роботи і монтаж електростанції

Етап 4 – розрахунки

Перші 7 місяців роботи

За час роботи нашої домашньої сонячної станції (10 кВт) ми звикли постійно рахувати. Чи витягне СЕС на свою проектну потужність, наскільки суттєво впливають на її роботу дощі чи хмарні дні і врешті – наскільки точними є наші прогнози з її окупності. Звісно, до кінця року, коли буде повна картина, ще багато часу. Але вже зрозуміло, що деякі наші прогнози доведеться корегувати. Переконайтеся самі.

На початку роботи СЕС ми прогнозували, що заробимо до кінця року близько 24 тисяч гривень за зеленим тарифом. Але за підсумками перших семи місяців вже маємо 25 193 гривень живих грошей. Тобто річний план з надходження коштів від виробленої енергії сонячна станція виконала вже в липні з випередженням на 5 місяців та ще й із "хвостиком" у тисячу гривень. (Серпень поки що у розрахунки не беремо, щоб зафіксувати час виконання річного плану, та й акт з обленерго ще не надійшов.)

Що ж сприяло перевиконанню плану? В першу чергу – економія споживання. Січень навчив! Дивіться таблицю.



Невідомо звідки взялися аж 579 кВт у січні, довелося самим заплатити РЕП, але у не менш суворому лютому все ж вийшло зекономити. Якось саме по собі виходило вимикати зайву лампочку, не кип’ятити повний електрочайник, гріти воду на плиті, що працює на дровах тощо. І якщо у розрахунки окупності ми закладали у середньому 416 кВт на місяць власного споживання, то за результатами 7 місяців вийшли на 235. Майже удвічі менше. За що й отримали на руки понадпланові гривні.

А ще з’явилася упевненість, що проектної потужності у 10070 кВт за рік наша СЕС досягне, якщо за результатами 7 місяців вийшла на 6707 кВт. У середньому зараз виходить 958 кВт на місяць, за проектом має бути 839. Звісно, листопад і грудень дещо підкорегують показник середньомісячного виробітку, та все ж основна тенденція уже зрозуміла. Це з приємного.

А ось дуже неприємною несподіванкою став липень. Місяць, на який так сподівалися, виявився "ледачішим" від усіх попередніх теплих місяців. А винні тому – дощі. Майже 20 дощових чи напівдощових днів! Тепер надія на серпень. За попередніми даними у ньому СЕС виробила більше півтори тисячі кВт. Але дочекаємося офіційного акту від обленерго, де порахують з точністю до однієї кВт. Тож і подивимося, чи вдасться травню втримати поки що абсолютний рекорд?

І насамкінець про сплату кредиту. За період січень-липень сплачено всього 45,5 тисяч гривень (7 місяців по 6,5 тисяч гривень). Станція принесла "чистими" майже 25,2 тисячі, тож довелося доплатити "всього" 20 тисяч.

Одним словом, дуже хочеться дочекатися закінчення терміну кредитування, щоб уже відчути "зелені" гроші на дотик.

Автор: Сонячна Соля

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